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Dünya

15 katlı oteli 6 günde inşa ettiler

Çin’in Changsha kentinde 15 katlı prefabrik otel 6 günde inşaa edildi.

14 Kasım 2010 02:00

T24 - Çin’in Changsha kentinde 15 katlı prefabrik otel 6 günde inşaa edildi. Otelin 9 şiddetindeki bir depreme dayanaklı olduğu açıklandı.


 
Çinliler lüks bir oteli 6 gün içerisinde inşaa etmeyi başardı. Çin’in Changsha kentinde Çinli bir inşaat şirketi The Ark ismindeki 15 katlı prefabrik bir oteli 6 günde inşaa ederek büyük bir başarıya imza attı.

Nilliyet'in aktardığı habere göre işçilerin prefabrik yapıları birleştirmesi 40 saatlerini alırken, otelin dış cephesinin inşaası ise 90 saat sürdü ve otel bir hafta dolmadan kullanıma hazır hale geldi.

Çok kısa sürede inşaa edilmesine rağmen 9 şiddetindeki bir depreme dayanaklı olduğu açıklanan otelin ses geçirmez duvarlara ve ısı kaybını önleyecek materyallere de sahip olduğu belirtildi. Gece, gündüz durmadan devam eden inşaatta hıza rağmen hiçbir iş kazası meydana gelmedi.

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