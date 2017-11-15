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Spor

15 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

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15 Kasım 2017 12:26

11.00 Kulüpler Birliği Toplantısı
Kulüpler Birliği Vakfı Kasım ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısını Maslak\'ta bulunan merkez adresinde gerçekleştirecek 

GALATASARAY
12.00 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor çalışmaları sürecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR
Bordo-mavililer Osmanlıspor maçına hazırlanıyor.

2019 AVRUPA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
19:30 Türkiye - Polonya (Ankara)

BASKETBOL
-THY EUROLEAGUE-
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Olimpiakos  
-EUROCUP-
20:00 Tofaş - Ratiopharm Ulm
20:15 Darüşşafaka - Paris-Levallois
22:30 Bayern Münih - Galatasaray Odeabank
-FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ-
20:00 Pınar Karşıyaka - BC Enisey
22:00 Telekom Baskets Bonn  -Beşiktaş Sompo Japan
-FIBA AVRUPA KUPASI
19:30 Lukoil Academic Sofia - İstanbul BBSK

VOLEYBOL
EFELER LİGİ
15:00 Fenerbahçe - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik

TENİS
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri\'ne devam edilecek.

TEKVANDO
10.00 Tekvandonun duayen ismi İsmet Iraz, son yolculuğuna uğurlanacak (Ankara 19 Mayıs Stadı)

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