15 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

11.00 Kulüpler Birliği Toplantısı
Kulüpler Birliği Vakfı Kasım ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısını Maslak\'ta bulunan merkez adresinde gerçekleştirecek
GALATASARAY
12.00 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor çalışmaları sürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer Osmanlıspor maçına hazırlanıyor.
2019 AVRUPA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
19:30 Türkiye - Polonya (Ankara)
BASKETBOL
-THY EUROLEAGUE-
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Olimpiakos
-EUROCUP-
20:00 Tofaş - Ratiopharm Ulm
20:15 Darüşşafaka - Paris-Levallois
22:30 Bayern Münih - Galatasaray Odeabank
-FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ-
20:00 Pınar Karşıyaka - BC Enisey
22:00 Telekom Baskets Bonn -Beşiktaş Sompo Japan
-FIBA AVRUPA KUPASI
19:30 Lukoil Academic Sofia - İstanbul BBSK
VOLEYBOL
EFELER LİGİ
15:00 Fenerbahçe - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik
TENİS
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri\'ne devam edilecek.
TEKVANDO
10.00 Tekvandonun duayen ismi İsmet Iraz, son yolculuğuna uğurlanacak (Ankara 19 Mayıs Stadı)