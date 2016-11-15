15 Kasım 2016 İngiltere basın özeti

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanları'nın Brüksel'deki toplantısında, Avusturya'nın "Türkiye'yle üyelik müzakereleri durdurulsun" çağrısına destek çıkmazken, İngiliz basını, Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın toplanta Türkiye ile ilgili sözlerini öne çıkardı.

Financial Times, idam cezasını geri getirmeyi tartıştığı için Türkiye'nin 'köşeye sıkıştırılmaması' çağrısı yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a AB'den gelen eleştirileri haberleştirdi. Gazete, AB içinde Türkiye tartışmasını "İngiltere Dışişleri Bakanı, AB'yi irite etti" başlıklı haberiyle duyurdu.

Haberde toplantıdaki tartışmalar "Johnson, Ankara ile iletişimin sürmesinin hayati önemde olduğunu söyledi. Johnson'ın argümanı, AB Dış İlişkiler şefi Mogherini'den sert karşılık gördü. Mogherini AB kurallarında idam cezasının yasadışı olduğunu not etti" ifadeleriyle aktarıldı.

AB'nin son dönemde Türkiye'ye karşı eleştirilerin dozunu yükselttiğine işaret edilen haberde "Olağanüstü hal yasalarınin verdiği yetkilrle Türkiye Cumhurbaşkanı, 100 binden fazla kişi ordu ve kamu sektöründen uzaklaştırdı. Üniversite atamalarının kontrolünü ele geçirdi. Kürt partisinin liderlerini tutuklattı" denildi.

Independent gazetesi de Dışişleri Bakanı Johnson'ın Türkiye ile ilgili AB'li mevkidaşlarına söylediği sözlere yer verdi. Bakanın ifadelerini "Türkiye'nin idam cezasının geri getirmesine ve AB'ye katılmasına izin verelim" başlığıyla haberleştiren Independent, "Johnson'ın, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesine karşı eleştirin dozunun düşürülmesi çağrısı AB'li mevkidaşarını şok etti" yorumunu yaptı.

Gazetenin haberinde, Muhafazakar Partili Dışişleri Bakanı Johnson'ın, Haziran'daki Brexit referandumu öncesinde Türkiye'nin AB'ye üye olacağı ve Türk vatandaşların serbest dolaşım hakkı kazanacağı üzerinden AB'den ayrılma yanlısı kampanya yürüttüğüne dikkat çekiliyor.

Haberde, "Ancak, dışişleri bakanı olarak atandıktan sonra Johnson, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini açıkladı" diyerek Bakan'ın Brexit sonrası Türkiye'nin AB üyeliği konusunda tavır değiştirdiğine işaret ediliyor.

The Guardian gazetesi ise ABD'de Başkanlık Seçimi'nin kazanan Donald Trump'ın aşırı sağcı Stephen Bannon'u baş stratejist olarak atamasını manşete çekti. Sağcı Breitbart haber sitesinin Yönetim Kurulu Başkanı Bannon'un neo-Nazi sempatizanı ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir kişilik olduğunu yazan gazete, "Trump'ın bu görev için Bannon'u seçmesi yeni yönetimin antisemitikler, ırkçılar ve kadın düşmanlarından oluşacağı yönündeki korkuları derinleştirdi" yorumuna yer verdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"62 yaşındaki eski donanma subayı ve Goldman Sachs bankeri, baş stratejisti ve üst düzey danışmanı vasfıyla Trump'ın gözü kulağı olacak. Bannon, seçim kampanyası sürecinde Hillary Clinton'ı medya-siyaset ve finansal elitlerin yönettiği bir küresel komplo olarak betimlesi için Trump'ı teşvik eti.

Sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage ile Trump'ın cumartesi günü New York'taki sürpriz görüşmesini yankıları sürüyor. The Daily Telegraph gazetesi, Trump'ın İngiltere Başbakanı Theresa May'le görüşeceği konuları öncesinde Farage'la danışacağı iddiasına yer verdi.

UKIP'in milyarder bağışçılarından Arron Banks, Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon'ın Başbakan May ile Trump arasındaki gündeme gelcek konular hakkında Farage ile fikir alışverişinde bulunacağını öne sürdü. Farage ve Bannon'un her gün mesajlaştığını söyleyen Banks, "Siyasette iki insan ne kadar yakın oalbilirse birbirlerine o kadar yakınlar" ifadelerini kullandı.

The Times'ın manşetinde ise Brexit sürecinde İngiltere hükümetinde ortaya çıkan fikir ayrılıklarına değinen bir haber yer aldı. Gazete, sızdırılan bir bilgi notuna dayandırdığı haberinde hükümetin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde önceliklerini belirlemek için 6 ay süreye daha ihtiyacı olduğunu yazdı. Haberde ayrıca bilgi notundaki, "Birimler Brexit'in hayata geçirilmesi için kendi projelerini geliştiriyorlar. Şu ana kadar hazırlanan proje sayısı 500'ü aştı. Hükümetin bu projeleri hızlıca gerçekleştirme kapasitesi yok" öngörüsü de alıntılandı.