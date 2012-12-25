15 ile hızlı tren geliyor

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, 2016'ya kadar 15 ilin daha Yüksek Hızlı Trenden yararlanacağını ve projeler tamamlandığında Türkiye'nin yarısının trenlerle seyahat edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, 2016 yılına kadar 15 ilin daha Yüksek Hızlı Trenden (YHT) yararlanacağını söyledi.

Ankara-İzmir YHT projesi kapsamında Afyonkarahisar'dan geçecek hat ve inşa edilecek iki istasyon ile YHT birleşme alanı çalışmalarının hazırlıklarıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Karaman, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Karaman, Ankara-İzmir YHT projesi tamamlandığında Ankara ile Afyonkarahisar arasındaki yolculuk süresinin 1 saat 15 dakika olacağını anlattı.

''2016'ya kadar 15 il daha YHT'den yararlanacak ve projeler tamamlandığında Türkiye'nin yarısı tren kullanacak'' diyen Karaman, sadece YHT hatları yaparak bu hatları işletmekle kalmadıklarına ve Türkiye genelinde Cumhuriyet öncesinden kalan mirası yenilediklerine dikkati çekti.

Karaman, ''YHT'nin sosyal hayatı da olumlu yönde etkilediğine tanık olduk. Zaten dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı hızlı tren ülkesiyiz. Ülkemizin hemen her yerine demiryolu hattını götüreceğiz'' dedi.