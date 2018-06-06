15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 124 gözaltı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- YASA dışı bahis oynatılmasına yönelik soruşturma kapsamında Bingöl merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 124 kişi gözaltına alındı.

Bingöl\'de, yasa dışı bahis oynatılmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde emniyet ekiplerince operasyon başlatıldı. Bingöl merkezli, aralarında İstanbul ve Diyarbakır\'ın da bulunduğu 15 ilde başlatılan operasyonda, 60\'ın üzerinde ev ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında yakalama kararı verilen 124 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmanın, \'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\', \'Kurulan örgüte üye olmak\', \'Yurt dışında ve yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye de oynanmasına imkan sağlama\', \'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama\' suçlarını kapsadığı öğrenildi. Teknik takipli olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, devlet hastanesindeki sağlık kontrolünden ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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