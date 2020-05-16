15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde; 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

Alınan karara göre; 15 Mayıs saat 24.00 ila 19 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Bakkal, market ve kasaplar hafta sonu kapalı; pazartesi ve salı yarım gün açık

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı iş yerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Karara uymayanlara işlem uygulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır. Tedbirlere uyduğumuz sürece Koronavirüs'le mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

TIKLAYIN - Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati değişti