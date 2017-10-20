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15 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kapatılan dershane ve özel okullarında görev yapmış yönetici ve öğretmenlerin de aralarında bulundu

20 Ekim 2017 15:50

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kapatılan dershane ve özel okullarında görev yapmış yönetici ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kanun hükmünde kararname ile kapatılan, örgütün eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran çatı şirketlerinde görev yapan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de İzmir merkezli olarak 15 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında örgütün kapatılan dershane ve özel okullarında görev yapmış yönetici ve öğretmenlerin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 

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