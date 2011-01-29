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15 HİZBULLAHÇI SERBEST OSMANİYE (A.A)

29 Ocak 2011 12:36

-15 HİZBULLAHÇI SERBEST OSMANİYE (A.A) - 29.01.2011 - Terör örgütü Hizbullah'a yönelik Osmaniye ve Konya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında bölge sorumlusunun da bulunduğu 2'si Konya'da olmak üzere gözaltına alınan toplam 15 kişi, ''silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve faaliyetlerde bulunmak'' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılar, 25 Ocak tarihinde, Osmaniye ve Konya'da 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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