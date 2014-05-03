'15 Haziran'da okullar kapanınca cemaate daha kapsamlı operasyon beklenebilir'

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın işaretini verdiği Gülen cemaatine yönelik olası bir operasyonla ilgili olarak, “Operasyon ne zaman başlayacak?. Aslında operasyon kesintisiz devam ediyor. 15 Haziran’dan sonra, okullar tatile girdikten sonra daha kapsamlı bir operasyon beklenebilir.. O zamana kadar idari soruşturmalar ve atamalar devam eder.. Gülen’in Amerika’dan istenmesi işlemi tamamlanır” dedi.

Dilipak, “Asya Finans ne olacak? Asya Finans konusu aslında en zor konu. Paranın izini sürerseniz, örgütü çözersiniz. Himmetin para trafiği ya da sermaye grubları ile ortaklık ve himmet ilişkisi de buradan takip edilebilir.. Aslında bütün hesaplar Asya Finans’ta tutulmuyor. Birçok banka var işin içinde” görüşünü dile getirdi.

Abdurrahman Dilipak’ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (3 Mayıs 2014) nüshasında yayımlanan “Cemaat ve cevabını arayan 4 soru!” başlıklı yazısı şöyle:

‘Cemaat ve cevabını arayan 4 soru!’

Cemaat konusu geldi, şu 4 noktaya dayandı.. Cevabını arayan 4 soru!

Operasyon ne zaman başlayacak?. Aslında operasyon kesintisiz devam ediyor. 15 Haziran’dan sonra, okullar tatile girdikten sonra daha kapsamlı bir operasyon beklenebilir.. O zamana kadar idari soruşturmalar ve atamalar devam eder.. Gülen’in Amerika’dan istenmesi işlemi tamamlanır.. Bu süreçte kurunun yanında yaşın da yanması.. Takiyyeciler kendini AK Partili gibi gösterirken, hiç ilgisi olmayan kişileri cemaatçi diye ihbar ediyor bazı yerlerde. Bir de aileden birileri cemaatçi birileri karşı. Ya da eski cemaatçi olup, şimdi ayrılanlar var.. Bu konu biraz kafa karışıklığına sebeb oluyor..

Asya Finans ne olacak? Asya Finans konusu aslında en zor konu.. Paranın izini sürerseniz, örgütü çözersiniz.. Himmetin para trafiği ya da sermaye grubları ile ortaklık ve himmet ilişkisi de buradan takip edilebilir.. Aslında bütün hesaplar Asya Finans’ta tutulmuyor.. Birçok banka var işin içinde..

Bu tür yapılarla ilgili bazı bankalarda hayali şahıslar ve sahte kimliklerle açıldığı iddia edilen hesaplar konusu var.. Bankayı satsalar, alanlar bu bilgilere erişecek.. Kendilerinde kalsa, bir operasyonla yargı bu olayın üzerine gidebilir. MASAK ya da diğer idari bilimler bu konuya el atabilir.. Kısmen satsalar, tartışmaların odağındaki bir finans kurumuna kim, niye ortak olsun, hem de davul kendi sırtına geçip, tokmak başkasının elinde olduktan sonra..

Haziran’da yeni kayıt döneminde, okullar, yurtlar, dershaneler boşalınca, TUSKON’un cömert şirketleri, parasını çekince Asya Finans faaliyetlerine nasıl devam edecek, şimdi en önemli soru bu!

Gülen nereye gidecek? Gülen Amerika’dan ayrılacak.. Aksi halde, bu konu, ABD’de İrangate benzeri bir iç politika sorunu haline gelecek.. ABD’nin İslam ülkelerindeki itibarını yaralayan bir hal alacak.. Gülen’i Türkiye’ye teslim ederse, iş tuttuğu ülke liderleri ve birtakım kanaat önderlerinin güvenini kaybedecek, eğer etmezse, müttefikleri ve dostları ile arası açılacak.. Şimdilik daha güvenli bir yere nakledip, pazarlıkları sürdürmek gerekiyor.. Kanada olmayacak. Avustralya, Yeni Zelanda için İngiltere’nin onayı gerek. Güney Afrika da aynı şekilde ama, en azından Afrika birçok açıdan daha uygun bir merkez olabilir.. Çünki Türkiye’nin de bu açıdan tatmin edilmesi gerekiyor.. Türkiye’ye gelir mi? Evet mümkün.. operasyonların sonunu beklemek gerek.. Tabii ABD ve Avrupa’dan gelen tepkileri de görmek gerek.. Daha da önemlisi batının yeni İslam politikasının ne olacağı da önemli. İsrail ve Vatikan da bu cemaat konsorsiyumunda yer alıyor. Onların da mutabakatı gerekecek..

En önemlisi Erdoğan, AK Parti, Türkiye ve bölgenin geleceğini görmek gerekiyor. Onun için de anayasa ve milletvekili seçimlerini beklemek gerekebilir.. Bu arada cemaatteki çözülmenin nereye kadar uzanacağını da görmek gerekecek..

Bir de Gülen tutuklanır, sınırdışı edilir, liderlik rolünü oynayamaz hale gelirse, yerine kim gelecek ve hareketi kim yönetecek? Örgüt içinde bir liderlik kavgası hareketi nasıl etkiler?

Cemaat çözülürse, mal varlığı ve kadroları ne olacak? Cevabını arayan en zor sorulardan biri de bu.. Bir ihtimal, 160 ülkedeki mal varlıklarının bir kısmı o ülkelerde hazineye intikal ettirilir.. Türkiye’deki mal varlıkları, örgüt suçlaması ile dava açılırsa hazineye devredilebilir. Bu durumda cemaat mensuplarının sahip oldukları servetin ne kadarının kendilerine, ne kadarının cemaate ait olduğunun tesbiti de oldukça zor bir konu. O zaman mal sahiplerine “nereden buldun” sorusu sorulacak ve kazançlarının kaynağı, geçmişi ve vergilendirilip vergilendirilmediği, borç, alacak, kredi hesapları takibe alınacaktır.. Bu mal varlıklarının çok önemli bir kısmı belli kişilerin üzerine geçirilecektir ki, bu sonu gelmez bir mal kavgasına sebeb olacaktır.. Haksız mal iktisabı, kamu kaynaklarının haksız kullanımı, kamu kaynaklarının istismarı ile elde edilen imtiyaz ve malların kamuya iadesi de ayrı bir konu..

Ve tabii cemaat içinden birilerinin gerçekleri görüp, bu işten vazgeçerek sahip oldukları malların kamuya devri konusundaki talepleri ve ortak mal iktisabı ile ilgili, diğer cemaat mensupları ile aralarında çıkacak ihtilaf ve ihbarlar da mali konuda uzun sürecek davalara sebeb olması beklenmektedir..

Geçen Ramazan’da, cemaatin, CHP ve MHP ile işbirliği yaptığını, seçimler öncesi birtakım senaryolar yazmakta olduklarını yazdığımda, GYV’den itiraz gelmiş, iddiaları reddetmişlerdi ve bu konudaki açıklamaları da köşemde yazmıştım.. Sonunda olan oldu. Şimdi bir kez daha muhtemel gelişmeleri not ediyorum..

Sorular cevabını arayadursun, birileri el altından, haziran ayında Erdoğan’ın ya hastalanıp öleceği ya kaçacağı ya da tutuklanacağı yolunda yarı ezoterik, yarı istihbarı bilgi görüntüsü vererek, haberler yaymak sureti ile tabanlarını tutmaya çalışsalar da, durum ortada.. Hızla eriyorlar ve Aralık 2013 ortalarından beri gelen bu ezoterik ve istihbari haberlerin bir gerçekliği olmadığı anlaşıldığından artık pek de ciddiye alınmıyor. Onun için olsa gerek, Taksim’den yeni bir Gezi olayı çıkarmak için Taksim’e yürümek isteyen CHP, DİSK ve malum Taksim cemaati, “Cemaatçiler” için umut vesilesi olsa da, Zamancıların hayalleri çabuk söndü!

Bugün gelinen noktada, Pensilvanya kendi himmete muhtaç halde, can derdinde iken, nerde ki gayrıya himmet ede.

Adım Hıdır, durum budur!

Selâm ve dua ile..