15 günlük buzağı düştüğü çukurdan çıkarıldı

Hüsne AKKAYA / SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Şarkışla İlçesi\'nde bir besi çiftliğinde gübre çukuruna düşen 15 günlük buzağıyı elektrik işçileri kurtardı.

İlçeye bağlı Kızılcakışla Köyü\'nde bir şirkete ait hayvan çiftliğindeki 15 günlük yavru buzağı gübre çukuruna düştü. Çiftlik çalışanlarının fark etmediği hayvanı düştüğünü, o sırada köye elektrik çalışması için giden işçiler gördü. İşçilerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu buzağı çukurdan çıkarılarak çiftlik çalışanlarına teslim edildi.



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