T24 LogoT24 Logo
Gündem

15 günlük buzağı düştüğü çukurdan çıkarıldı

Hüsne AKKAYA / SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Şarkışla İlçesi'nde bir besi çiftliğinde gübre çukuruna düşen 15 günlük buzağıyı elektrik işçileri kurtardı

28 Ağustos 2017 15:15

Hüsne AKKAYA / SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Şarkışla İlçesi\'nde bir besi çiftliğinde gübre çukuruna düşen 15 günlük buzağıyı elektrik işçileri kurtardı.
İlçeye bağlı Kızılcakışla Köyü\'nde bir şirkete ait hayvan çiftliğindeki 15 günlük yavru buzağı gübre çukuruna düştü. Çiftlik çalışanlarının fark etmediği hayvanı düştüğünü, o sırada köye elektrik çalışması için giden işçiler gördü. İşçilerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu buzağı  çukurdan çıkarılarak çiftlik çalışanlarına teslim edildi.


FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüsne AKKAYASİVAS DHASİVASKızılcakışla KöyüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24