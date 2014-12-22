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Spor

15 gündür ortaya çıkmayan Ronaldinho için kayıp ilanı!

Meksika basını Ronaldinho transferinin sadece forma satışı yapılması için yapıldığını savunarak futbol anlamında bu futbolcudan henüz takımın yararlanamadığını yazdı

22 Aralık 2014 15:36

Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Brezliyalı yıldız Ronaldinho ilanla aranmaya başlandı.

Meksika'nın Gallos Blancos de Queretaro takımına transfer olan Ronaldinho kulübe haber vermeden 15 gündür idmanlara katılmayınca başkan tarafından gazeteye ilan verilerek aranmaya başlandı.

Başkan Arturo Villanueva, Ronaldinho'nun nerede olduğunu bilmediklerini, görenlerin ve yerini tespit edenlerin kulübe bildirmesini istedi. Hiçbir futbolcunun kulübün üstünde olmadığını da hatırlatan başkan Villanueva, Brezilyalı yıldız futbolcuya habersiz gittiği için ceza verileceğini açıkladı.

Meksika basını ise Ronaldinho transferinin sadece forma satışı yapılması için yapıldığını savunarak futbol anlamında bu futbolcudan henüz takımın yararlanamadığını yazdı.

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