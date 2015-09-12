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15 gündür kayıp olan uzman çavuş ölü bulundu

Kalbinden vurulmuş bir şekilde bulunan uzman çavuşun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

12 Eylül 2015 02:15

Yozgat'taki evinden izninin bitmesi üzerine ayrılan ancak birliğine gitmeyen ve 15 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Abdullah Çalışkan ölü bulundu. Cenazesi dağlık bir alanda bulunan Çalışkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, Niksar’da ki birliğinden memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Cumafakılı köyüne gelen 25 yaşındaki uzman çavuş, iznini tamamladıktan sonra birliğine dönmek üzere köyünden ayrıldı. Ancak birliğine gitmeyen ve 15 gündür kayıp olan Uzman Çavuş Abdullah Çalışkan, askerler tarafından arandı ve dağlık bir alanda kalbine kurşun sıkılmış olarak bulundu. İlk incelemelere göre kurşunun uzman çavuşun tabancasında çıkmadığı, ayrıca banka kartlarınında cüzdanının içerisinde olduğu anlaşıldı.

Dağlık bir alanda ölü bulunan Uzman Çavuş Çalışkan’ın neden öldürüldüğü araştırılırken, cenazesi cumartesi günü memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Cumafakılı köyünde kaldırılacak.

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