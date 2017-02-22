15 gündür aranan Gülen'in 21 yıllık avukatı, 2 gün boyunca 'Şike kumpası' davasına katılmış!

Hakkkında yakalama kararı olan Fethullah Gülen'in 21 yıllık avukatı Orhan Erdemli'nin, iki gün boyuca Silivri'deki 'Şike kumpası' davasında hazır bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, hakkındaki yakalama kararına rağmen duruşmalarda hazır bulunan ve yoklamalara katılan Orhan Erdemli dün gece Başakşehir'deki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Şubat 2017'de Gülen'in avukatı Orhan Erdemli hakkında 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Buna rağmen Orhan Erdemli 21 Şubat'a kadar bir türlü yakalanamadı.

Hakkında 15 gündür yakalama kararı bulunan avukat Orhan Erdemli, 20 Şubat Pazartesi Silivri'de başlayan 'Şike kumpası davasında' hazır bulunmuş, yoklamalara dahi katılmıştı. Hatta, salı günü görülen 2. duruşmada da hazır bulunan Orhan Erdemli'nin, mahkeme başkanının ismini yanlış söylemesi üzerine söz alarak bu yanlışı da düzeltmişti.

Duruşmanın ardından evine gitti

Şike kumpası davasında tutuksuz olarak yargılanan Orhan Erdemli, 21 Şubat'taki davanın 2. celsesinin bitimin ardından Başakşehir'deki evine gitti. Orhan Erdemli, dün gece saatlerinde yapılan operasyona gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Orhan Erdemli, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçesinde, gazeteci Ahmet Şık'ın 'İmamın Ordusu' isimli bir kitap yazdığından FETÖ'nün önceden haberdar olduğunu söylemişti. Erdemli, "23 Mart 2011'de Ahmet Şık'ın 'İmamın Ordusu' isimli kitap çalışmasına henüz baskıya girmeden bilgisayarlardan üzerinden el konuldu. Bu olaydan kısa bir süre önce bize Fetullah Gülen'in fikriyatı konusunda danışmanlık hizmeti veren Mustafa Özcan (FETÖ'nün 2. adamı) 'Ahmet Şık'ın Fetullah Gülen ile ilgili kitap çalışması yaptığını, bu kitabın baskısının ve dağıtımının önlemesi için başvurulabilecek hukuki yolları sordu" demişti.

T24'ün notu: Bu haber ilk olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem'in fotoğrafı kullanılmıştır. İsim benzerliğinden kaynaklanan bu hatayı düzeltir, özür dileriz.