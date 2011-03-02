15 büyükşehir daha geliyor

T24 - MHP, büyükşehir kriteri olan 750 bin nüfusun 400 bine indirilmesini istedi. Kanun teklifi kabul taktirde 16 olan Büyükşehir Belediyesi sayısı 31’ye yükselecek.

MHP’li milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan bir kanun teklifi ile, Büyükşehir kriteri olan 750 bin nüfusun, 400 bine indirilmesi istendi. Teklif benimsendiği taktirde, halen 16 olan Büyükşehir Belediyesi sayısı 31’ye yükselecek. Son nüfus sayımına göre, Türkiye’de merkez nüfusu 400 binin üzerinde olan 15 il bulunuyor.

MHP milletvekilleri Akif Paksoy, Oktay Vural, Osman Durmuş ve arkadaşlarınca hazırlanman kanun teklifinde, Büyükşehir olma kriterlerini taşıyan ancak nüfusu 750 binin altında kalan birçok şehir bulunduğu belirtildi. Gelişmişlik düzeyi, fiziki yerleşme, turizm potansiyeli olan birçok ilin Büyükşehir olma kapasitesinde bulunduğu vurgulandı.



16 büyükşehir 31 olacak

Kanun teklifi benimsendiği taktirde merkez nüfusu 400 binin üzerinde bulunan Aydın, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van da bu kategoriye girecek.

Türkiye’de halen Adana, Ankara, Antalya Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Samsun olmak üzere 16 Büyükşehir bulunuyor.



