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Dünya
Deutsche Welle

15 bin yabancı cihatçı aktif

BM, 15 bin yabancı cihatçının Irak ve Suriye’ye gittiğini açıkladı. BM'nin raporuna göre, bu daha önce görülmemiş bir rakam. Hava saldırıları da onları durdurmaya yetmiyor.

31 Ekim 2014 17:18


Birleşmiş Milletler'in yabancı cihatçılarla ilgili hazırladığı raporun ayrıntılarına İngiliz "Guardian" gazetesinde yer verildi. Rapora göre 80 ülkeden yaklaşık 15 bin yabancı cihatçı IŞİD gibi radikal gruplara katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti. Raporda, 2010 yılından bu yana bölgeye giden cihatçıların sayısının 20 yıl öncesine kıyasla 'kat be kat' arttığı ve daha önce tahmin edilemeyen bir boyuta ulaştığı vurgulanıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin raporunda, IŞİD gibi radikal örgütlerin saflarında bölgeye savaşmak üzere giden cihatçıları sayısındaki bu olağanüstü artış, El Kaide örgütünün nüfuzunun azalmış olmasına bağlanıyor. IŞİD'in üye kazanma konusunda daha başarılı olduğu ve sosyal medyayı da daha etkin kullandığı ifade edilirken, yeni bir kesimin bu gelişmelerden etkilendiği ve örgüte sempati duymaya başladığı kaydediliyor.

Guardian'ın alıntıladığı rapora göre Fransa, Rusya, İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan cihatçıların birlikte hareket ettiğini gösteren örnekler mevcut.

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden de bölgeye giden cihatçılar olduğu biliniyor. “Washington Post” gazetesinin perşembe akşamı Amerikan istihbarat birimlerine dayanarak yer verdiği bir haberde, her ay 1000'den fazla yabancı cihatçının Suriye'ye gittiği belirtildi. Bu durumun, ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava saldırılarına başlamasından sonra da değişmediğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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