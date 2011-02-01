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15 BİN TAVUK SOĞUKTAN TELEF OLDU DÜZCE (A.A)

01 Şubat 2011 17:26

-15 BİN TAVUK SOĞUKTAN TELEF OLDU DÜZCE (A.A) - 01.02.2011 - Düzce'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kamyondaki yaklaşık 15 bin tavuk soğuktan telef oldu. Alınan bilgiye göre, Ömer Kul, 54 HL 227 plakalı kamyonuyla dün gece geç saatlerde Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyündeki tavuk çiftliğinden yaklaşık 6 bin tavuğu aldıktan sonra yola çıktı. Ancak etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda kamyon devrilince aynı şirket için çalışan tavuk yüklü 5 kamyon daha ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Sürücü Ömer Kul, kamyonların her birinde 6 bin tavuk bulunduğunu ve araçların yaklaşık 15 saattir yolda beklediğini belirtti. Araçların kurtarılması için istedikleri vincin henüz olay yerine ulaşamadığını anlatan Kul, kamyonlardaki 36 bin tavuktan 15 bine yakınının soğuktan telef olduğunu bildirdi.

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