15 bin taşıma belgesi sahte çıktı





T24- Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara belirli bir eğitim sonrasında SRC (mesleki yeterlilik) belgesi vermeye başladı. Bu adım atıldıktan sonra 1 milyon 200 bin kişiye ait belge mercek altına alındı. 400 bin başvuru evrakında beyan edilen ehliyet bilgileri ile Emniyet'in veri tabanındaki bilgiler karşılaştırıldı ve vahim bir tablo ortaya çıktı.







Zaman'ın haberine göre, binlerce sürücünün, ehliyetlerinin tarih bölümünde tahrifat yaparak usulsüz olarak SRC belgesi aldığı tespit edildi. Bilgileri uyuşmayan 15 bin 589 kişiye ait 27 bin 387 adet SRC türü mesleki yeterlilik belgesi iptal edildi. Söz konusu kişiler hakkında evrakta sahtecilik suçlamasıyla cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı da öğrenildi.





Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara belirli bir eğitim sonrasında SRC belgesi vererek daha sağlıklı bir sektör oluşturmak için önemli bir adım attı. Bu adım atılırken başvuru sahiplerince sunulan belge ve bilgileri esas alınarak, SRC, ODY (Orta Düzey Yönetici) ve ÜDY (Üst Düzey Yönetici) belgesi düzenledi.





Belgeler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veri tabanında bulunan bilgilerle karşılaştırıldığında ise, binlerce sürücünün, ehliyetlerinin tarih bölümünde tahrifat yaparak usulsüz olarak SRC belgesi aldığı ortaya çıktı. Bilgileri uyuşmayan 15 bin 589 kişiye ait 27 bin 387 adet SRC türü mesleki yeterlilik belgesi iptal edildi. Söz konusu kişiler hakkında evrakta sahtecilik suçlamasıyla cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.





Karayolu ile yapılan yolcu ve eşya taşımacılığını disipline etmek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın girişimiyle 2003 yılında Karayolu Taşıma Yasası çıkarıldı. Taşımalarda güvenliği ve düzeni sağlamayı amaçlayan söz konusu yasa, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirledi.





Yasa, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını da saptadı. Ulaştırma Bakanlığı, izleyen yıllarda uygulama yönetmeliklerini çıkardı. Bu kapsamda 2004 yılında 'Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelikle, taşımacılık faaliyetinde bulunacak kişiler için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.





Anılan yönetmelikte, taşımacılık sektörüne yıllarını vermiş kişilerin 'kazanılmış hak' çerçevesinde eğitime tabi tutulmadan (muafiyet sağlanarak) sürücü (SRC), Orta Düzey Yönetici (ODY) ve Üst Düzey Yönetici (ÜDY) belgesi almasına imkan sağlandı. Muafiyet için 2006 yılından önce taşımacılık sektöründe, yönetmelikte öngörülen sürelerde hizmet ya da faaliyet vermek koşulu getirildi.



Ehliyet bilgileri inceleniyor





Söz konusu 'Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde öngörülen muafiyet kapsamında binlerce kişi SRC, ODY ya da ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. SRC başvuru sahiplerinden bazıları, muafiyetten yararlanmak için ehliyetleri üzerindeki tarihte tahrifat yaptı. Ehliyetlerinin fotokopilerinde, tarih bölümünü muafiyet hakkını elde edecek şekilde değiştirdi. Tahrif edilen fotokopiler, işlem yapılmak üzere Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'ne sunuldu. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, binlerce başvurunun yapıldığı dönemde başvuru sahiplerince sunulan belge ve bilgileri esas alarak, SRC, ODY ve ÜDY belgesi düzenledi. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, vatandaşların ehliyet bilgilerine ilişkin verileri (ehliyetin verildiği tarih dahil) bilgisayar ortamına aktarmasının ardından ciddi bir inceleme başlattı.







Genel Müdürlük, 1 Haziran 2010 tarihinden önce SRC, ODY ve ÜDY için başvuruda bulunanların başvuru evrakını tek tek elden geçirdi. Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce düzenlenmiş 1 milyon 200 bin kişiye ait belge mercek altına alındı. 400 bin başvuru evrakında beyan edilen ehliyet bilgileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında bulunan ehliyet bilgileri karşılaştırıldı. Bilgileri uyuşmayan 15 bin 589 kişiye ait 27 bin 387 adet SRC türü mesleki yeterlilik belgesi iptal edildi.

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, Zaman'a yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik belgesi almış kişilere ait bütün başvuruların incelenmesine, Emniyet Genel Müdürlüğü verileri esas alınarak devam edildiğini söyledi. Aydın, başvuru evrakında beyan edilen ehliyet bilgileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veri tabanında bulunan ehliyet bilgilerinin uyuşmaması halinde, ilgili kişiye ait belgenin anında iptalinin söz konusu olacağını söyledi. Aydın, belgelerin geçerli olup olmadığının e-devlet şifresiyle birlikte www.e-turkiye.gov.tr internet adresinden öğrenilebileceğini de vurguladı.