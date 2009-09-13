15 bin öğretmen ataması bugün

Milli Eğitim Bakanlığı bugün 4 bin 800’ü kadrolu toplam 15 bin 800 öğretmen ataması yapacak.





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 bin 800'ü kadrolu, 11 bini sözleşmeli toplam 15 bin 800 öğretmen atayacak. Öğretmen atamaları 2008 ve 2009 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Atamalar bugün saat 10.00'da Bakanlık merkez binasında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun katılımıyla yapılacak. Sonuçlar aynı gün Bakanlığın ''http://personel.meb.gov.tr'' internet adresinden duyurulacak.



Kadrolu öğretmenliğe atananlardan kılavuzda belirtildiği üzere göreve başlama esnasında istenen belgeleri hazır olanlar 15 Eylül’den itibaren atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak görevlerine başlayabilecek