15 bin müfettiş kiralık yazlık avına çıkıyor

Türkiye’de 1.5 milyon yatak kapasitesine ulaşan kayıt dışı yazlık konut kiralamalarının peşine düşen Maliye Bakanlığı, başta yabancılar olmak yazlığını kiralayanları 15 bin müfettişle takibe alacak

Türkiye’de, her yıl ciddi oranda büyüyen “ev turizmi” pazarında kayıt dışı kiralanarak önemli miktarda vergi kaybına yol açan tatil yörelerindeki konutların, kayıt altına alınması için çalışma başlatıldı.

Vatan'da yer alan habere göre, TÜRSAB Ev Turizmi Komitesi Başkanı Mücella Tarhan, Türkiye’de “turizmin kayıp hazinesi” olarak değerlendirdikleri ev turizminin altyapısını oluşturmak için Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini, bakanlığın bu alandaki kayıt dışılığı önlemek için bir takım tedbirler aldığını belirtti. Ev turizmiyle ilgili yasal zemin oluşturma çalışmalarını devam ettiğini belirten Tarhan, “Maliye Bakanı, konuyla ilgili vergi mevzuatının düzenlenmesi konusunda Gelir İdaresi ile çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Hatta yaz mevsiminin başından itibaren 15 bin müfettişin, başta yabancılar olmak üzere ikinci konut sahiplerinin kısa dönemdeki kiralamalarını takibe almak üzere görevlendirildiğini aktardı” dedi.

'Muhtarlığa bildirilmeli'

Tarhan, ev turizmine açılacak konutlar için bazı önerilerde bulunduklarını kaydederek, “Hangi evin turizme açılıp, hangilerinin açılamayacağı konusunda niteliklerin belirlenmesini önerdik. Kimlik Bildirme Kanunu gereği, gelen konuğun 3’üncü günün ardından kaldığı mahallenin muhtarlara bildirilme zorunluluğu var” ifadesini kullandı.

'Yazlık kiraları, 500 ile 1.500 sterlin arasında'

Didim Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Osman Coşkun Didim’de 15 binden fazla yabancının konut sahibi olduğunu ve önemli bir kısmının konutlarını yaz aylarında başkalarına kiraladığını belirterek, “Yabancılar 7, 10 ve 15 günlük paketler halinde kiralıyor. Fiyatlar, 500-1500 sterlin arasında” dedi.

'10 milyon dolar turizm zararı var'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye’deki kayıt dışı konutların yaklaşık 1 milyon 500 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu savunarak, “Bu konutlar turistik işletmeler için haksız rekabete yol açıyor. Türkiye’nin bu kayıt dışılıktan 8-10 milyon dolar arasında turizm geliri zararı var” ifadesini kullandı. Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın turizm işletmesi gibi kiralan bu konutların kayıt altına alınması konusunda turizm sektörü temsilcilerinin görüşlerini aldığını dile getiren İşler, “Biz de gerekenleri söyledik. İlgili bakanlıklar rapor hazırlama aşamasındalar” dedi.

'Vergilerini versinler'

Mehmet İşler, bu konutların kapanmadan turizme kazandırılması yönünde görüş bildirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti: “Kayıt altına alınsın, vergilerini versinler ve standartlara uysunlar dedik. Sonunda bizim bu haklı haykırışımız devlet kurumları tarafından duyuldu ve gereken çalışmalar başlatıldı. Özellikle Türkiye’deki yabancı uyruklu konut sahipleri tarafından da suistimal ediyor, Örneğin yabancı bir iş adamı, Türkiye’den 8-10 yazlık satın alıp, bunu ülkesinde internet üzerinden günlük ya da haftalık kiralıyor. Bu kiraladığı kişileri de akrabasıymış gibi Türkiye’ye gönderiyor. Bu yabancılar, bir tur operatörü gibi buranın imkanlarıyla hiçbir vergi ödemeden kendi ülkesinde geçimini sürdürüyor.”