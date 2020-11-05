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15 bin liralık zimmet davasında hapis cezası alan eski ağır ceza hâkimi avukat, meslekten atıldı

05 Kasım 2020 20:14

Eski ağır ceza hakimi Mustafa Gökçe, avukatlığa başladıktan sonra bir müvekkilinin 15 bin liralık alacağını ödemediği gerekçesiyle hapis cezası aldı. Gökçe, zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle meslekten çıkarıldı.

Antalya'da avukatlık yapan eski ağır ceza mahkemesi üyesi Mustafa Gökçe, "zimmet" suçundan mahkum olunca, avukatlıktan çıkarıldı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; 2016 yılında bir müvekkilinin 15 bin liralık alacağını tahsil ettikten sonra gerekli ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle "zimmet" suçundan yargılanan Gökçe, 2018 yılının ekim ayında suçlu bulundu ve 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. 

5 yıllık cezada indirim

Gökçe, savunmasında ödemeyi yaptığını ileri sürse de, mahkeme önce 5 yıl hapis cezasına hükmetti. Miktarın azlığı nedeniyle cezada 1/2 oranında indirime gidildi. Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri de indirim sebebi sayıldı ve ceza 2 yıl 1 aya düştü. 

Antalya Barosu meslekten çıkardı, TBB'ye itiraz etti

Eski ağır ceza mahkemesi hakimi Gökçe hakkında verilen hapis cezasının ardından Antalya Barosu disiplin soruşturması başlattı.

Geçen temmuz ayında verilen kararla Gökçe avukatlıktan çıkarıldı. Antalya Barosu'nun kararına itiraz eden Gökçe, Türkiye Barolar Birliği'ne itirazda bulundu. İtiraz henüz sonuçlanmadı.

Avukatlık Kanunu'na göre iki yıldan fazla süreyle hapis cezası alan avukatlar meslekten çıkarılıyor.

Ayrıca, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olan avukatlar da, hapis cezasının yanı sıra meslekten çıkarılma cezasına çarptırılıyor.

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