15 bin ihracatçıya yeşil pasaport verilecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "15 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz" dedi. Başkanlık sistemi ile ilgili konuşan Zeybekçi, “Şimdi TBMM'nin takdirleriyle, milletin tercihine uygun şekilde 2017 yılı inşallah Türkiye'de yeni sistemin, Türkiye'de, artık 'Acaba koalisyon mu olurdu, seçimlerden ne çıkar?' kaygısı ilelebet ortadan kalkıyor. Her kim gelirse mutlaka yüzde 51 ile gelecek" dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen 'DENİB üzerinden 2015 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren üyeler' ödül töreninde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Darbe gerçekleşseydi şu anda bizim mezarlarımızı ziyaret eden bile olmayacak, belki mezarlarımız bile belli olmayacaktı" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği "DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 2015 yılında DENİB üzerinden en fazla ihracat yapan 40 firmaya ödüllerini verdi.

Bir otelde gerçekleşen ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Toplantıya Ekonomi Bakanı NihatZeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Denizli Sanayiciler Başkanı Müjdat Keçeci, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, oda ile borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamları katıldı.

Bakan Zeybekci'den önce bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu,Türkiye'deki 274 olan AR-GE merkezi sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediklerini, bununla birlikte inovasyon kültürünü ülkede yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Bu noktada yapılması gerekenin de inovatif düşünen, tasarlayan girişimci bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.

İhracatçılara sağlanan destek

Denizli'nin ihracat rakamlarını paylaşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, "Türkiye'nin en fazla ihracat yapan yedinci ili Denizli, son 10 yılda ihracatını yüzde 54 arttırdı. İlimizin ihracatı 2015 yılında 2.5 milyar dolara ulaştı. yine son 10 yılda Denizli'deki ihracatçı firmalarımızın sayısı, yüzde 69 artışla 999'a yükseldi. Denizli demek, tekstil ve hazır giyim demektir. Denizli ihracatının yaklaşık yüzde 36'sını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştiriyor" açıklamasını yaptı.

Denizli'nin 1990'lı yıllarda uluslararası fuarlarda başka ülkelerin stantlarına imrenerek bakarken bugün aynı fuarlarda en fazla ziyaretçiyi çeken firmalara sahip olduğunu anlatan Zeybekci, kentin ihracat konusunda bir başarı hikayesi yazdığını belirtti. Zeybekci, Türkiye'nin de 450 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle bir mucize gerçekleştirdiğini belirtti.

Sözlerine darbe girişimi ile devam eden Zeybekci, "Bu ülkeye yapılmış, bu milletin bilinen ve yazılmış 3 bin yıllık tarihi boyunca gördüğü en büyük ihanet, 15 Temmuz ihanetidir. Tabi tezi gezi, 17-25 Aralık diye devam etti. Şuna zaman şahit olsun, Allah şahit olsun ki, bu ihanetin her bir ferdinden bu milletin hesabı hukuk çerçevesinde bir bir sorulacak. Bu hesap geri kalmayacak. Ama 'at izini it izine karıştırmadan' soracağız" dedi.

İhracatçıya sağlanan yeni desteklere dikkati çeken Zeybekci, "Toplamda ihracata 2017 bütçesine baktığımızda vereceğimiz destek, dolar bazında yüzde 1 seviyesine çıktı. Bu 2023 hedefleri için belirttiğimiz destektir. 3 milyar dolar dendi, diğer desteklerle birlikte 4,5 milyar dolara yaklaşacak bir destekten bahsediyoruz" sözlerini kullandı.

Zeybekci, Turgut Özal döneminde uygulanan ihracat primlerinin gelecek yıldan itibaren tekrar yürürlüğe gireceğini ve yıllardan beri dile getirilen bir şeyi olduğunu açıkladı.

"15 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz"

İhracatçıya verilecek yeşil pasaportlarla ilgili bilgiler veren Bakan Zeybekci, "Yaklaşık olarak 15 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz. İlk defa açıklıyorum burada. Kriterlerini söylüyorum, 1 ile 10 milyon dolar arası ihracat yapan şirkete 1 pasaport hakkı, 10-25 milyon dolar arası 2, 25-50 milyon dolar arası 3, 50-100 milyon dolar arası 4, 100 milyon dolar üzerinde 5 yeşil pasaport hakkı o şirkete tahsis edilecek. Şirketin uygun gördüğü çalışanlarına verilmek kaydıyla. Çalışanı ayrılırsa şirket yazacak yazısını, iptal ettirecek, yeni çalışanına verdirecek. İhracat desteklerinde iddia ediyorum dünyada en iddialı teşvikleri önümüzdeki yıldan itibaren göreceksiniz. İhracatını artırana nakdi olarak destek vereceğiz" diye konuştu.

Türkiye olarak çok farklı şeyler yapmak ve çok farklı adımlar atmak istediklerini anlatın Zeybekci, "Türkiye, yeni bir dünya kurulacaksa, o yeni dünyayı kuran ülke olmak zorunda. Biz edilgen ülke olamayız" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ihanetinin bir darbe girişimi olmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminin bir işgal girişimi olduğunu belirten Zeybekci, "Bugün kurgulanan o operasyonlara baktığınız zaman Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Güneydoğu Türkiye, birilerine bir '-istan' peşkeşi çekiliyordu. Şu anda bizim mezarlarımızı ziyaret eden bile olmayacak, belki mezarlarımız bile belli olmayacaktı, bu ülkede çatır çatır bir bölünme yaşanacaktı. Bu millet bir Çanakkale, bir Dumlupınar destanı yazdı. Bu millet Allah'ın izniyle bir daha o hainlere izin vermeyecektir. Bize diyorlar ki Türkiye'yi sınırlarınızda savunun, yok öyle yağma. Türkiye'nin sınırları, bize tehdit neredeyse orada başlar ve biz orada savunuru" diye söyledi.

İnsan hakları ve demokrasinin bazı devletlerini umurlarında olmadığını belirten Zeybekci, "1990'dan sonra çok açık bir şekilde ortaya çıktı ki, dünya haritasını çizen kalem ekonomi kalemidir. Coğrafyaya yada savaş coğrafyası veyahut karşıtlar coğrafyasına baktığınızda, siz zannediyormusunuz milletin insan hakları, demokrasi onların umurunda. Tek bir endişe var, ülkelerinin ekonomik, hammadde geleceklerini garanti altına almak. Ne insan hakları var, ne 'Aylan Bebek' umurlarında ne de Halep'teki 'Umran Bebek' umurlarında, ta ki Bosna Hersek umurlarında olmadığı gibi" açıklamasını yaptı.

Başkanlık seçimi

Son olarak başkanlık seçimi hakkında konuşan Zeybekci, "Türkiye'de bu millete sorulduğunda, 'Cumhurbaşkanını ben seçeceğim' dedi. Bir hukuk garabeti olarak 367 zorbalığına ve dayatmasına, o dayatmayı yapanların kafasına fırlatarak, çekil kenara dedi. Bu istikrar abidesi olarak Türkiye'de, verilmiş olan önemli bir karardır. Olması gereken, devletin diğer sisteminin milletin bu yeni tercihine uygun haline getirilmesidir. Şimdi TBMM'nin takdirleriyle, milletin tercihine uygun şekilde 2017 yılı inşallah Türkiye'de yeni sistemin, Türkiye'de, artık 'Acaba koalisyon mu olurdu, seçimlerden ne çıkar?' kaygısı ilelebet ortadan kalkıyor. Her kim gelirse mutlaka yüzde 51 ile gelecek" sözlerine yer verdi.

DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye Denizlili tasarımcılar tarafından dizayn edilen Osmanlı kaftanı hediye etti.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.