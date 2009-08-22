15 bin ÇYDD kursiyerine 'terör' incelemesi

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) burs alan öğrencilerin terör örgütleriyle bağlantılarının araştırılması için emniyete talimat gönderdiği ortaya çıktı. Emniyetin de, 15 bin öğrenci için gizli bir rapor hazırladığı bildirildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre emniyet, bursiyerlerin DHKP-C, PKK, MLKP gibi örgütlerle ilişkisini araştırdı.

Emniyet bünyesinde sadece bu konuyla ilgili özel bir inceleme komisyonu oluşturuldu.

Araştırılacak isim sayısı çok olduğu için güvenlik, Terörle Mücadele ve İstihbarat Dairesi'nde görevli amir ve memurlar da komisyonda görevlendirildi.

Habere göre bursiyerlerin açık kimlikleri üzerinden yapılan araştırma 6 hafta sürdü.

Hafta başında tamamlanan ve "gizli" ibaresi konulan raporun savcılığa gönderildiği belirtildi.

Bir süre önce vefat eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan'ın evinin de arandığı soruşturmanın 12. dalgasında bursiyer listelerine el konulması, tepkiyle karşılanmıştı.

Milliyet gazetesinin haberi:

Ergenekon savcıları emir verdi, Emniyet Genel Müdürlüğü özel komisyon kurarak, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) burs alan 15 bin öğrencinin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırdı.

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) burs alan öğrencilerin terör örgütleriyle bağlantılarının araştırılması için emniyete talimat gönderdiği, bu talimat üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde, sadece bu konuyla ilgilenilmesi amacıyla özel bir inceleme komisyonu oluşturulduğu ortaya çıktı.

Özel komisyon oluşturuldu

Soruşturmayı yürüten savcılar, operasyonun 12. dalgası çerçevesinde ÇYDD Genel Merkezi’ndeki aramalarda el konulan “dernekten burs alan öğrenciler” listesindeki bursiyerler hakkında inceleme başlattı.

Savcılık, soruşturma çerçevesinde ÇYDD’nin bilgisayarları ile dokümanlarında yaptığı incelemelerde ortaya çıkarılan yaklaşık 15 bin kişilik bursiyer isim listesini EGM’ye gönderdi. Savcılık, CD ortamında gönderilen listede adı geçen bursiyerlerle ilgili olarak “terör örgütleriyle bağlantılarının bulunup bulunmadığının” araştırılması talimatını verdi.

Savcılığın talimatı üzerine, EGM bünyesinde, sadece bu konuyla ilgilenilmesi amacıyla özel bir inceleme komisyonu oluşturuldu. EGM yönetimi, listelerdeki isimlerin sayısının çok olması nedeniyle çözümü geniş kapsamlı çalışma grubu oluşturmakla buldu. Savcılığın sonuçların mümkün olduğunca çabuk gönderilmesini istediği arşiv araştırması için oluşturulan inceleme komisyonu oluşturuldu. EGM’deki Güvenlik Dairesi, Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Dairesi’nde görev yapan müdür, amir ve memurlar komisyonda görevlendirildi.

Rapor savcılara gönderildi

EGM’de özel bir bölüm tahsis edilen komisyonun çalışmalarının yaklaşık 6 hafta sürdüğü belirtildi. Bu süre içinde savcılıktan gelen listelerde yer alan bursiyerlerin açık kimlikleri üzerinden tek tek terör suçu arşiv taraması gerçekleştirildi. Bursiyerler, başta DHKP-C, PKK, MLKP, TİKB olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren tüm örgütler üzerinden araştırıldı.

Komisyonun çalışmasını hafta başında tamamladığı, hazırlanan “gizli” sonuç raporunun, savcılara gönderildiği öğrenildi.

Baskın tepki çekmişti

Soruşturmanın 12. dalgası çerçevesinde ÇYDD’nin de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, söz konusu dernekten destek alan bursiyerlerin isim listelerine el konulması, gerek dernek yönetiminden gerekse kamuoyundan tepki görmüştü.

Savcılığın soruşturma kapsamında bilgisayar ortamı ve defter kaydı olarak bursiyerlere ait bilgilere el koyması üzerine yapılan açıklamalar nedeniyle savcılar eleştirilmişti. ÇYDD’ye yönelik operasyon çerçevesinde, dernekten burs alan öğrenciler arasında terör örgütleriyle bağlantılı olanların bulunduğu iddiaları gündemine gelmişti.

Operasyon kapsamında, bir süre önce yaşamını yitiren ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’ın evinin aranması ve tedavisinin olumsuz etkilenmesi büyük tepkiye yol açmıştı.