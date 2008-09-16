

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Pekin-2008'de dereceye giren sporculara verilecek ödüllerle ilgili, “Bu ödülleri hak ettiler, analarının ak sütü gibi helal olsun” dedi.





Başesgioğlu, Çin'in başkenti Pekin'de 8-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan sporcular ile bu sporcuların antrenörleri ve kulüplerine verilecek ödülleri onayladı.



Olimpiyatlar gibi önemli bir organizasyonda başarı kazanmanın önemini vurgulayan Başesgioğlu, başarılı olan sporcuların, ödül yönetmeliğine göre ödüllendirileceğini hatırlattı.



Başesgioğlu, “Hepsini kutluyorum. Emeği geçen antrenörler ve kulüpleri de tebrik ediyorum. Bu ödülleri hak ettiler, analarının ak sütü gibi helal olsun” diye konuştu.



Yönetmelik kapsamında, olimpiyatta dereceye giren sporculara 11 bin, kulüplere 3 bin 200, antrenörlere bin 448 olmak üzere, toplam 15 bin 648 cumhuriyet altını dağıtılacak.



Pekin'de altın madalya kazanan güreşçi Ramazan Şahin 2 bin, 2 kez gümüş madalya alan atlet Elvan Abeylegesse 3 bin, halterin gümüş madalyalı ismi Sibel Özkan ve olimpiyat ikincisi Azize Tanrıkulu bin 500'er, bronz madalya alan sporcular güreşçi Nazmi Avluca, tekvandocu Servet Tazegül ve boksör Yakup Kılıç da biner cumhuriyet altını alacak.



Olimpiyatlarda görev alan 7 spor elemanına, 25'erden toplam 175 cumhuriyet altını verilirken, Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası ile Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda dereceye giren başarılı sporcular da cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek.



Bu kapsamda dereceye giren haltercilere 340, antrenörlerine 98 ve kulüplerine 190, Avrupa üçüncüsü cimnastikçi Ümit Şanlıoğlu'na da 200, antrenörüne 30, kulübüne ise 100 cumhuriyet altını verilecek.



Söz konusu ödüller, ilerleyen günlerde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.



