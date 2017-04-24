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15 barodan ortak bildiri: Kürt sorununun çözümü için inisiyatif almaya hazırız

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki baroların temsilcileri, 22 Nisan günü Siirt'e bir araya gelmişti

24 Nisan 2017 19:43

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 15 baro, 22 Nisan günü Siirt'e bir araya gelerek, gündeme ilişkin gerçekleştirdikleri toplantının sonuç bildirgesini bugün açıkladı. Bildirgede, "Bölge baroları olarak Kürt sorununun çözümü için her türlü sorumluğu ve inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu bildiririz" denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları olarak ülke gündeminde bulunan siyasal ve toplumsal hukuki sorunları görüşmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla uzun yıllardan bu yana periyodik olarak toplantılar gerçekleştirdirildi" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere tam da bu arzu ve talebimizi karşılayan kamuoyunda çözüm süreci olarak adlandırılan sürece toplum tarafından büyük bir destek ve teveccüh gösterilmiştir. Bu süreç başta bölgemiz olmak üzere  tüm Türkiye toplumunda büyük bir umut ve beklenti yaratmıştır. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bu süreç sürdürülememiş ve tekrar çatışmalı ortama geri dönülerek Kürt sorunu şiddet sarmalına itilmiş, toplumun umut ve beklentileri  askıya alınmıştır. Bölgede yaşanan çatışmalar sivil yerleşim alanlarına taşınmış, birçok insanımız yaşamını yitirmiş, kadim kentlerimiz yaşanamaz hale gelmiş, yüzbinlerce insan yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bölgede son iki yılda yaşanan çatışmalı sürecin yarattığı tahribat ve acılar nedeniyle bölge halkının bir kırılma ve uzaklaşma yaşadığı hepimizin malumudur. Ancak beklenenin aksine bölgede referanduma çok yüksek oranda katılım gerçekleşmiştir. Referanduma katılımın bölgesel ölçekte değerlendirilmesinde; halkın, Kürt sorununun ancak demokratik yol ve yöntemlerle çözülebileceğine dair inancını göstermiştir. Siyaset kurumlarının, halkın demokrasiye olan inancını gösteren bu olguyu heba etmeyerek sorumluluk bilinci ile değerlendirmesi gerekmektedir. Siyasi sürecin bölgedeki bütün olumsuzluklarına rağmen demokratik zemine inanan bölge halkının Kürt sorunun çözümüne dair istemi siyaset kurumları tarafından göz ardı edilmeden şiddet ve güvenlik yaklaşımlardan uzaklaşılarak çözülmesi gerekir. Bölge baroları olarak Kürt sorununun çözümü için her türlü sorumluğu ve inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu bildiririz."

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