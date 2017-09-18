15 aylıkken PKK saldırısında yaralandı, komada kaldı; SGK, "Terör mağduru' değilsiniz" dedi, parayı geri istedi

Hakkari’de 7 yıl önceyola döşenen mayının patlamasıyla 9 kişilik ailesini kaybeden Cahit Erol, patlamada yaralanan torunları Zeynep ve Sudenaz için, SGK'nın verdiği aylık 100 lira maaşı geri istediğini söyledi. Erol, "SGK, ’terör mağduru değilsiniz’ diyerek bugüne kadar ödenen 27 bin lirayı benden geri istedi" dedi.

Akşam'da yer alan habere göre 16 Eylül 2010 tarihinde yola PKK’lılarca döşenen mayın, Geçitli Köyü’nden Hakkari’ye giden Erol Aydın yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında uzaktan kablo düzeneğiyle patlatıldı. Minibüste bulunan Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ve sürücü Aydın Erol (30) öldü. Ölenler, Geçitli Köyü’nde mezarları başında olayın yıldönümünde anıldı. Anma töreninde, Cahit Erol, şu iddialarda bulundu:

27 bin liraya geri istediler

"Aradan geçen zamana rağmen failler bulunamadı. Olayın ardından yaşandığı bize 'Siz terör mağdurusunuz' diyorlardı. Devletin bana ve patlamada yaralanan torunlarım Zeynep ve Sudenaz için terör mağduriyetinden dolayı bağladığı aylık 100 lira maaş, SGK tarafından 8 ay önce gönderilen bir yazıyla kesildi. Bize, 'Siz terör mağduru değilsiniz. 3 yıl boyunca verdiğimiz parayı iade edeceksiniz' dediler.

Saldırı sırasında 1 yaşındaydı

Köyde bulunan tarlasını satıp SGK’nın verdiği 27 bin lirayı ödeyeceğini belirten Cahit Erol, “Amacımız; para veya tazminat değil. Şehadet belgesini vermediler” dedi. Minibüsün mayının üzerinden geçmesi sonrası yaşanan patlamada annesi hayatını kaybeden ve kendisi yaralanan Zeynep Kurt olay tarihinde 1 yaşındaydı. Minik Zeynep uzun süre tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu olmuştu.