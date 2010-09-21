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15 AYLIK ZEYNEP BEBEĞİN AMCASI: UMARIM ZEYNEP, BARIŞIN SEMBOLÜ OLUR MALATYA (A.A)

21 Eylül 2010 17:06

-15 AYLIK ZEYNEP BEBEĞİN AMCASI: UMARIM ZEYNEP, BARIŞIN SEMBOLÜ OLUR MALATYA (A.A) - 21.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 15 aylık Zeynep Kurt'un amcası Yalçın Kurt, ''Umarım Zeynep, barışın sembolü olur'' dedi. Amca Yalçın Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeynep'i ağızdan beslemeye başladıklarını anlatarak, çocuk yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini ifade etti. Eşiyle birlikte sürekli Zeynep'in başında beklediklerini dile getiren Kurt, yetkililerin büyük bir duyarlılık gösterdiklerini ifade etti. Kurt, ''Zeynep olayın sembolü haline geldi. Umarım barışın sembolü olur. Temennimiz yavrumuzun sağlığına kavuşmasıdır. Kendisini ağızdan beslemeye başladık. Çocuk yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bir de Zeynep'le ilgili yapılan açıklamalardan yetkililerin ve uzmanların dikkate alınmasını rica ediyorum'' dedi. -MALATYA VALİSİNDEN ZİYARET- Malatya Valisi Ulvi Saran da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine gelerek Zeynep'i ziyaret etti. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen ile birlikte çocuk yoğun bakımına çıkarak Zeynep bebeği ziyaret eden Saran, aldığı bilgilerin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin Zeynep'in durumunu yakından takip ettiğini ifade ederek, yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu kaydetti. Başhekim Özgen de Zeynep'in gözetim altında tutulduğuna işaret ederek, ilerleyen zaman içerisinde daha detaylı bilgi verebileceklerini kaydetti. Özgen, Zeynep'in artık ağızdan beslenmeye başlandığını söyledi. 16 Eylül'de, Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan 15 aylık Zeynep bebek, tedavi için Malatya'ya getirilmişti.

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