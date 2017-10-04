1.5 ayın zirvesini gördü; 'dolar dostu' parametreler güç kazanıyor

Evrim Küçük*

Dolar majör ve gelişen ülke paraları karşısında genel olarak kötü bir yıl geçirdi. Ancak ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler ve Fed’in şahin tutumuyla rüzgarı arkasına alan dolar yükselişe geçti. Dolar endeksi 93.89 ile 1.5 ayın en yüksek seviyesinde.

Yaz ayları boyunca euronun yarattığı baskıyı ensesinde hisseden dolar, ABD ekonomisinden gelen olumlu verilerin faiz artışı olasılığını artırması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi planının yardımıyla rüzgarı arkasına alarak yükselişe geçti. Haftanın geri kalanında açıklanacak verilerin beklentileri karşılaması halinde dolarda yükselişin sürmesi bekleniyor.

Dolar majör ve gelişen ülke paraları karşısında genel olarak kötü bir yıl geçirdi. Ancak uzmanlara göre Amerikan parasını destekleyecek faktörler devreye girmeye başladı. Amerikan 10 yıllık kağıtlarının faizi 2.348 düzeyine yükselirken, Dolar Endeksi de dün 93.891 ile 1.5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Euro/ dolar paritesi 1.1702 ile 17 Ağustos’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. TL ve Güney Afrika Randı’nın başı çektiği gelişen ülke paraları dolar karşısında kan kaybediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz artışının masada olduğuna işaret etmesinden ve ABD-Kuzey Kore gerginliğinin azalmasından bu yana kademeli olarak değerlenen dolar, son bir hafta içinde pozitif seyrini güçlendirdi. Analistler ‘dolar dostu’ faktörleri şöyle sıralıyor:

Olumlu veriler Fed’in faiz artışı olasılığını güçlendirdi

■ Trump’ın açıkladığı vergi planları ABD’de büyümeyi destekleyecek politikaların hayata geçmeye başladığı şeklinde yorumlandı.

■ Fed başkanlarından ‘şahin açıklamalar’ gelmeye devam ediyor.

■ ABD’de ISM imalat satın alma endeksi açıklandı ve endeks Eylül’de 60.8 ile beklentilerin çok üzerinde geldi.

■ İnşaat harcamaları ve fabrika faaliyetleri de iyileşmeye işaret etti.

■ Morgan Stanley, verilerinin ardından ABD ekonomisi için 3’üncü çeyrek büyüme beklentisini yüzde 2.6’dan yüzde 2.8’e yükseltti. Hafta sonu gerçekleşen Katalonya bağımsızlık referandumunun ardından ortaya çıkan siyasi kriz endişesi euroyu zayıflattı.

■ Gelişen ülke paraları karşısında verilen kayıplar sonrasında dolarda alım fırsatı oluştu. Dolar-euro karşısında geçtiğimiz aralık ayında gördüğü zirvenin yaklaşık yüzde 13 altında. Yılbaşından bu yana yen karşısında da yüzde 7 civarında geriledi. Polonya Zlotisi, Çek Korunası, Meksika Pezosu gibi gelişen ülke paraları yılbaşından sonra dolar karşısında hızlı yükselmişti.

Güçlü istihdam verisi 1.15’in önünü açabilir

Analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak verilerin beklentileri karşılaması halinde dolarda yükselişin sürmesini bekliyor. Fed Başkanı Janet Yellen’in bugün yapacağı konuşma ile ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi doların seyri açısından önemli. Bazı analistlere göre verilerin güçlü gelmesi halinde dolar alımlarının hızlanacak ve euro/dolar paritesinin gelecek aylarda 1.15’e doğru gitmesinin önü açılacak. Ancak verilerin zayıflaması halinde paritenin 1.17 seviyesinden yukarı dönüp yeniden 1.18’in üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Bu yazı ilk kez Dünya gazetesinde yayımlanmıştır, yazının tamamı için tıklayın