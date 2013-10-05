15 ay askerlik yapan 3 ay erken terhis olacak, yedek subaylık da kalkabilir

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir televizyonda askerlik süresinin kısalacağının açıklamasının ardından, 15 ay askerlik yapanların, yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 12 ay askerlik yapacakları öne sürüldü. Uygulama haftaya yasalaşırsa silah altındaki askerler bayram öncesi üç ay erken terhis olabilecek. Genelkurmay da yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, askerlik süresinin 12 aya ineceğini açıklamasının ardından Vatan'a bilgi veren Genelkurmay kaynakları, bu konuda çalışmanın sürdüğünü, zamanlama konusunun henüz netlik kazanmadığını bildirdi. Mevcut askerlik sisteminde, üniversite mezunu olmayan yükümlüler 15 ay uzun dönem er olarak askerlik yapıyor. 12 aya düşerse, silah altındaki erler 3 ay erken terhis olacak.



Kısa dönem aynı



Levent İçgen'in Vatan'daki haberine göre, askerliğini 6 ay yapan üniversite mezunu kısa dönem askerlerin durumunda ise bir değişiklik olmayacak. Yedek subaylığın bütünüyle kaldırılmasının da gündeme geleceği belirtiliyor. Askerlik süresinin kısaltılmasıyla birlikte TSK’nın toplam askeri personel sayısında düşüş yaşanacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, düzenlemenin en kısa zamanda Meclis’e gönderileceğini belirtti. Başbakan Erdoğan önceki akşam katıldığı televizyon programında askerlik süresinin kısalacağını şöyle açıkladı: “Askerliğin kısaltılması noktasındaki konuda, Milli Savunma Bakanlığımızla ve Genelkurmay Başkanlığımızla mutabıkız. Süre düşecektir, öyle zannediyorum ki 12 ay. Kısa dönem aynen kalacak. O konuyla ilgili bir ön hazırlık zaten var.” Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dün yaptığı açıklamada, “Askerlik süresine ilişkin düzenleme detayları yasa ile belli olacak, en kısa sürede meclis gündemine getirilecek” dedi.



‘Çalışma sürüyor’



Başbakan Erdoğan’ın askerliğin 12 aya düşeceğini açıklamasının ardından VATAN’a bilgi veren Genelkurmay kaynakları, bu konuda çalışmanın sürdüğünü, ancak zamanlamanın henüz netleşmediğini bildirdi. Zamanlamada son noktayı hükümet koyacak. Askerlik süresinin 12 aya düşmesiyle birlikte acemi eğitiminin de 20 ile 30 gün arasında verilebileceği belirtiliyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, “Bir an önce olması, askerlik bekleyenleri rahatlatmaya dönük bir çalışma olmuş olur. Süresinin ne kadar olacağı, Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda, TBMM bu konuda en son kararı verme organıdır” dedi. Elitaş, “Askerlik ile ilgili düzenleme iki gün komisyon aşaması, iki günde genel kurul aşaması, bir hafta içinde çıkabilir” diye konuştu.



‘Zorunlu, tamamen de kalkabilir’



AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“9-10 aydır şehit haberleri gelmiyor. Terör artık unutulmaya başlandı. Böylesine huzurlu ortam olduğu sürece tabii ki askerlik süresinin kısaltılması da profesyonel orduya geçmemiz de, uzun vadede belki de zorunlu askerliğin zaman içerisinde tamamen kalkması da düşünülebilir. Ama ilk aşamada ordumuzun ihtiyaçları çerçevesinde sürenin kısaltılması hayırlı bir gelişmedir”