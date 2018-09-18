Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, etkin pişmanlıktan yararlanan eski MİT görevlilerinin ifade ve teşhisleri doğrultusunda 'FETÖ' ile irtibatları olduğu gerekçesiyle, aktif görevdeki 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevlendirilen asker şahıslardan önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri ile 'FETÖ' irtibatları tespit edilen 15 astsubay şüpheli hakkında 18.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğu belirtildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam etmekte olduğu da aktarılan bilgiler arasında.