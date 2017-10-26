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15 askerin şehit edildiği saldırının 2 numaralı sanığı savunma yapmadı (3)

TUTUKLU 10 SANIK TAHLİYE EDİLDİ Kayseri'de 17 Aralık'ta askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının davasının üçüncü gününde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı

26 Ekim 2017 23:15

TUTUKLU 10 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Kayseri\'de 17 Aralık\'ta askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının davasının üçüncü gününde 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan halk otobüsü sürücüsü Hamit Eroğlu, bombalı saldırganın babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan,  Mehmet Yolcu, Fahri Demirbaş, Serkan Ay, Hasan Ekici\'nin tahliyelerine karar verildi. Suç şüphesi olan tutuklu sanıklar Kenan Çiçek, Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk\'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 13 Şubat\'a ertelendi.

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