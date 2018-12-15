15 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü
16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
16.00 Siyah beyazlı takım Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
- Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Sarı lacivertli takım, yeni teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk çalışmasını yapacak.
TRABZONSPOR
- Beşiktaş maçının hazırlıkları tamamlanacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Afjet Afyonspor - Tetiş Yapı Elazığspor
13.30 Gençlerbirliği - Gazişehir Gaziantep
16.00 Balıkesir Baltok - Adana Demirspor
16.00 Kardemir Karabükspor - Denizlispor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
15.30 Manchester City - Everton (Cenk Tosun)
18.00 Crystal Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü)
18.15 Real Valladolid - Atletico Madrid (Enes Ünal)
15.30 Fortuna Düsseldorf - Freiburg (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de 16. haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.30 Fenerbahçe - Afyon Belediye
15.15 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş
17.30 Gaziantep Basket - TOFAŞ
20.00 Büyükçekmece Basketbol - Karşıyaka
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
13.00 Kayseri Basket - Bodrum Basketbol
14.00 Galatasaray - İstanbul Üniversitesi
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
14.00 Çanakkale Belediyesi - Karayolları
16.00 Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyesi
16.30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank
19.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş