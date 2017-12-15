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Spor

15 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu

15 Aralık 2017 12:03

(ÖZEL) Trabzonspor\'un golcüsü Hugo Rodallega, Doğan Haber Ajansı\'na özel açıklamalarda bulundu.
\"Şampiyonluk yarışında biz de varız\"
\"Oynamadığım zaman üzülüyorum ama takımdan ayrılmayı hiç düşünmedim\"
\"Çorum maçında yaşadıklarım hoş değildi\"

GENÇLERBİRLİĞİ\'NDE SULAR DURULMUYOR!
*Divan Kurulu\'ndan 7 isim, \"Bu yönetim anlayışına ortak olmamak\" gerekçesiyle istifa etti...

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm federasyonlara deklarasyon göndererek tasarruf tebbirlerine uyulmasını istedi. 

KUPADA KURALAR ÇEKİLECEK
15.00 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun kura çekimi yapılacak (Riva)

GALATASARAY
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
15.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TFF 1. LİG
18:00 Balıkesirspor Baltok - Gazişehir Gaziantep

EUROLEAGUE
20:30 Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD

ERKEKLER KUPA VOLEY
12:00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
14:00 Ziraat Bankası - İnegöl Bld.
16:30 Arkas Spor - Maliye Piyango
18:30 İstanbul BBSK - Fenerbahçe

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