15 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonspor\'un golcüsü Hugo Rodallega, Doğan Haber Ajansı\'na özel açıklamalarda bulundu.

\"Şampiyonluk yarışında biz de varız\"

\"Oynamadığım zaman üzülüyorum ama takımdan ayrılmayı hiç düşünmedim\"

\"Çorum maçında yaşadıklarım hoş değildi\"

GENÇLERBİRLİĞİ\'NDE SULAR DURULMUYOR!

*Divan Kurulu\'ndan 7 isim, \"Bu yönetim anlayışına ortak olmamak\" gerekçesiyle istifa etti...

TÜRK SPORUNDA KEMER SIKMA DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI!...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm federasyonlara deklarasyon göndererek tasarruf tebbirlerine uyulmasını istedi.

KUPADA KURALAR ÇEKİLECEK

15.00 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun kura çekimi yapılacak (Riva)

GALATASARAY

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

15.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TFF 1. LİG

18:00 Balıkesirspor Baltok - Gazişehir Gaziantep

EUROLEAGUE

20:30 Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD

ERKEKLER KUPA VOLEY

12:00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

14:00 Ziraat Bankası - İnegöl Bld.

16:30 Arkas Spor - Maliye Piyango

18:30 İstanbul BBSK - Fenerbahçe