15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde emekçiler sokaklarda olacak: "İşçi sınıfı için bir kez daha 'artık yeter' deme günüdür"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 15-16 Haziran 1970 tarihindeki 'büyük işçi direnişinin' yıl dönümünde bir kez daha işçilerin taleplerini meydanlarda seslendirecek. DİSK, yaptığı açıklamada, ekonomik kriz ve salgın nedeniyle yaşanan zorluklara dikkat çekilirken, "15-16 Haziran 1970’te işçi sınıfı masaya vurup 'Artık yeter' demişti. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha 'artık yeter' deme günüdür" denildi.

DİSK'ten yapılman yazılı açıklamada, 15-16 Haziran 1970 tarihinde yaşananların işçi sınıfının mücadelesinin sembolü haline geldiği bildirilerek o dönemde ayağa kalkan işçi sınıfından ders alınması gerektiği söylendi.

"KOD-29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin "

"Taleplerimizi omuz omuza yükseltme günüdür" denilen açıklamadan satır başları şöyle:

"15-16 Haziran yalnızca anılması gereken bir 'tarih' değil, işçi sınıfının elini kolunu bağlama girişimine karşı bir itirazdır, sendikal hak ve özgürlükleri savunma direnişidir. 15-16 Haziran 1970’te işçi sınıfı masaya vurup 'Artık yeter' demişti. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha 'artık yeter' deme günüdür. Taleplerimizi omuz omuza yükseltme günüdür.

-Kod-29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin!

-Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın! Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın!

- İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere harcansın. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, çalışma süreleri azaltılsın.

-Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona değil; pandemide işini ve gelirini kaybedenlere kaynak ayrılsın.

-Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın."

Etkinlikler ise şöyle:

DİSK, 15-16 Haziran tarihinde yaşanan işçi eylemleri ile ilgili bir dizi etkinlik düzenleyecek. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler şu şekilde:

- Yarın (15 Haziran 2021 Salı günü) Kocaeli Sabri Yalım Parkı’nda DİSK Yönetim Kurulu’nun katılacağı ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yapacağı basın açıklaması saat 17.00’de başlayacak.

- Aynı gün örgütlü olunan tüm iş yerlerinde ortak bildiriler okunacak. DİSK Bölge Temsilcilikleri 15-16 Haziran etkinlikleri düzenleyecek.

- 16 Haziran 2021 Çarşamba günü, direnişteki Baldur işçileriyle dayanışmak ve 1970’teki direnişine vurgu yapmak için, Gebze’de saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda buluşulacak.

- Gebze Cumhuriyet Meydanı’ndaki basın açıklamasından sonra, DİSK Başkanlar Kurulu’nun da yer alacağı 51 kişilik heyet, İstanbul Kadıköy’deki 15-16 Haziran’ın 51’inci yılı etkinliğine uğurlanacak. Kadıköy Altıyol’da otobüslerden inen 51 kişi saat 17.30’da Yoğurtçu Parkı’na yürüyecek. Saat 18.00’de yapılacak kitlesel karşılamadan sonra Çerkezoğlu bir konuşma yapacak ve ardından da Grup Bandista’nın dinletisi gerçekleştirilecek.