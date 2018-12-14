14 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray grubunu 3\'üncü olarak tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi\'nde devam edecek. Avrupa Ligi D Grubu\'nda yer alan Fenerbahçe ise gruptan çıktı. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Akhisarspor bu sezon Avrupa defterini kapattı.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Göztepe - Bursaspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Galatasaray maçı öncesi son antrenman yapılacak.
FENERBAHÇE
-Takım izinli.
TRABZONSPOR
- Bordo mavili takımda Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
23.00 Celta Vigo - Leganes (Okay Yokuşlu - Emre Mor)
BASKETBOL
- EuroLeague -
22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta
18.00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld.