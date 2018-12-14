14 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray grubunu 3\'üncü olarak tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi\'nde devam edecek. Avrupa Ligi D Grubu\'nda yer alan Fenerbahçe ise gruptan çıktı. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Akhisarspor bu sezon Avrupa defterini kapattı.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Göztepe - Bursaspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Galatasaray maçı öncesi son antrenman yapılacak.

FENERBAHÇE

-Takım izinli.

TRABZONSPOR

- Bordo mavili takımda Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor

AVRUPA\'DAN FUTBOL

23.00 Celta Vigo - Leganes (Okay Yokuşlu - Emre Mor)

BASKETBOL

- EuroLeague -

22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta

18.00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld.