14 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray grubunu 3'üncü olarak tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

14 Aralık 2018 12:32

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray grubunu 3\'üncü olarak tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi\'nde devam edecek. Avrupa Ligi D Grubu\'nda yer alan Fenerbahçe ise gruptan çıktı. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Akhisarspor bu sezon Avrupa defterini kapattı. 

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Göztepe - Bursaspor

BEŞİKTAŞ
11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Galatasaray maçı öncesi son antrenman yapılacak.

FENERBAHÇE
-Takım izinli.

TRABZONSPOR
- Bordo mavili takımda Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor  

AVRUPA\'DAN FUTBOL
23.00 Celta Vigo - Leganes (Okay Yokuşlu - Emre Mor)

BASKETBOL
- EuroLeague -
22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta
18.00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld.

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