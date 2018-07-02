1481 mülteciye ev sahipliği yapan İsviçre artık sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı

İsviçre, önceki gün aldığı kararda anlaşma olmasına rağmen Yunanistan ve İtalya'dan mülteci almayacağını açıkladı. İsviçre'nin toplam 1481 mülteci kabul ettiği belirtilirken, kişi başına düşen milli geliri İsviçre'nin 8 kat altında olan Türkiye 3 milyon 570 bin 352 mülteciye ev sahipliği yaptı.

Sözcü'nün aktardığına göre kişi başına düşen milli gelire göre dünyanın en zengin ikinci ülkesi olan İsviçre'de son verilere göre bu rakam 80 bin 190 dolar. Dünya Bankası’nın yayınladığı 2017 yılı listesinde İsviçre ikinci sırada yer alırken Türkiye 62. sırada yer aldı. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri ise Dünya Bankası listesinde 10 bin 541 dolar olarak açıklandı.

İsviçre’nin bugüne kadar aldığı mülteci sayısı, İtalya’dan 902, Yunanistan’dan ise 579 olmak üzere 1481 kişi olarak belirtilirken Türkiye, Mülteciler Derneği’nin 2018 verilerine göre açıkladığı rakamla 3 milyon 570 bin 352 mülteciyi topraklarında barındırdı.

İsviçre'nin aldığı karar sonrası Yunanistan’ın AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, 2017’de kabul edilen plana göre İsviçre’nin ülkesinden 1500 mülteci alacağını açıklamasına karşın, yeni kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.