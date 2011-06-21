-1473 TON KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ VAN (A.A) - 21.06.2011 - Van Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana, Mersin, Rize, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen 1473 ton çay ve 40 ton kuru yemiş ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye'ye getirilen kaçak çayın, buradan batı illerine gönderildiğini belirledi. Bununla ilgili Gürpınar ilçesi Cumhuriyet Savcılığının izni ile teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda, Hakkari ve Van'dan temin edilen kaçak çayların Adana'daki bir çay fabrikasına gönderildiğini, burada yerli çayla harmanlanıp piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Söz konusu şebekeye yönelik, toplam 300 jandarma görevlisinin Adana, Mersin, Rize, Hakkari ve Van'da 52 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında polis, jandarma ve adliye çalışanlarının da bulunduğu 7'si kamu görevlisi 32 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda hayvan ahırlarında ve çeşitli depolarda, 1473 ton çay ve 40 ton kuru yemiş ele geçirildi. Yetkililer, yapılan teknik takiplerde çayların araçlarla Adana'ya ulaşımını sağlayan bir kamu görevlisine, şebeke üyelerince doğum gününde lüks marka bir otomobilin hediye edildiğini ve söz konusu otomobile de operasyon kapsamında el konulduğunu belirtti. Jandarma Komutanlığı ekiplerince daha öncedeki operasyonlarda ele geçirilen ve Gümrük Müdürlüğünce, yediemin depolarında muhafaza edilen çayların da aynı şebeke üyelerince çay fabrikalarına gönderildiğini tespit eden yetkililer, Tarım Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilen çay numunelerinde yapılan incelemelerde de domuz kanı ve sağlığa zararlı bir çok katkı maddesi bulunduğunu kaydetti. Gürpınar Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, ''örgütlü suç işlemek ve rüşvet almak'' suçlarından adliyeye sevk edildi.