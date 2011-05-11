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Dünya

147. KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ DUBAİ (A.A)

11 Mayıs 2011 01:05

-147. KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ DUBAİ (A.A) - 10.05.2011 - Dubai'de bulunan ve geçen yıl açılan dünyanın en uzun kulesinin 147. katından bir kişinin atlayarak intihar ettiği bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan The National gazetesinin internetteki sitesindeki haberde, 30'lı yaşlarında Asyalı biri olduğu sanılan kişinin cansız bedeninin, 108. katta bulunan bir terasa düştüğü belirtildi. Haberde, açılışından beri ilk kez kuleden birinin atlayarak intihar ettiği ifade edildi. İntihar edenin, kulede bulunan bir şirkette çalıştığı ve izin talebinin reddedildiği ifade edildi. 1,5 milyar dolara mal olan kule, 4 Ocak 2010'da açılıştı. Kulede 200 kat bulunuyor.

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