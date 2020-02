1461 Trabzon - Tuzlaspor: 7-6

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Gökhan Coşar (xx)

1461 TRABZON: Azat (xx) - Ahmet (xx), Yunus Emre (xxx), İsmail (xx), Arif (xx), Ferhat (xx) (Dk. 56 Bekir Can xx), Mert (xx), Cafer (xx), Safa (xx) (Dk. 106 Hüseyin Onur x), Furkan Tütüncü (xx), Doğukan (xxx) (Dk. 77 Burak x)

TUZLASPOR: Çağrı Can (xx) - Faruk (xx) (Dk. 63 Ercan xx), Tarık (xx), Doğan Can (xx), Muhammed (xxx), Hakan (xxx), Onur (xx) (Dk. 80 Furkan xx), Tolga (xx), Taner (xx) (Dk.108 Hacı Mustafa x), Berat Ali (xx) (Dk.87 Murat xx), Serhat (xx)

GOLLER: Dk. 24 Doğukan, Dk. 102 Yunus Emre (1461 Trabzon) - Dk. 34 Muhammed, Dk. 96 Hakan (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Mert, Safa, Arif, Burak (1461 Trabzon) - Tolga, Muhammed (Tuzlaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında 1461 Trabzon, sahasında Tuzlaspor’u konuk etti. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2\'lik eşitlikte tamamlanan mücadelede, 1461 Trabzon, penaltı atışlarında rakibine 7-6\'lık üstünlük kurarak adını bir üst tura yazdırdı.

(FOTOĞRAFLI)