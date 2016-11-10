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Spor

144 yıllık rekabette İngiltere ve İskoçya'nın tarihi randevusu

İngiltere-İskoçya arasındaki karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek

10 Kasım 2016 14:12

Futbol tarihinde 144 yıl önce milli maç geleneğini başlatan İngiltere ve İskoçya, yarın ezeli rekabette 113. kez karşı karşıya gelecek.

F Grubu'ndaki ilk üç maçında Slovakya ve Malta'yı yenen, Slovenya ile berabere kalarak 7 puanla lider durumda bulunan İngiltere, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası elemelerinin dördüncü haftasında, 4 puanla 4. sırada yer alan İskoçya'yı 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda ağırlayacak.

 

Futbol tarihinin ilk milli maçı

 

İskoçya'nın Glasgow kentinde 30 Kasım 1872 yılında futbol tarihinin ilk milli maçını oynayan İngiltere ve İskoçya, 113. kez karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin 47, İskoçya'nın 41 kez sahadan galibiyetle ayrıldığı rekabette, ilk karşılaşmada da dahil olmak üzere 24 maç berabere sona erdi.

Rakibine karşı yaptığı ilk 13 maçın sadece ikisinde sahadan galibiyetle ayrılan İngiltere, Büyük Britanya'yı oluşturan ülkelerin mücadele ettiği turnuvada 15 Nisan 1961 tarihinde oynanan maçı 9-3 kazanarak rekabetteki en farklı galibiyete ulaştı.

 

İngiltere gelincik krizinde geri adım atmadı

 

Birleşik Krallık askerlerinin anılmasının sembolü haline gelen gelincik sembolünün yer aldığı formayla oynamak isteyen İngiltere, FIFA ile yaşadığı gerginlikte geri adım atmadı.

FIFA, İngiliz ve İskoç milli futbol takımlarında forma giyen oyuncuların formalarında gelincik sembolünün yer alması talebini reddetti.

Karara tepki gösteren iki ülkenin futbol federasyonları, sahaya üzerinde gelincik sembolü olan siyah pazubentle çıkacaklarını açıkladı.

 

Maçın hakemi  Cüneyt Çakır

 

İngiltere ile İskoçya arasındaki 113. randevuyu FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak.

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