143 kiralık kasa açılıyor

Ergenekon sanığından polise ağır suçlama

Beş ile gizli talimat

Bir kiralık kasa boş çıktı



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Ergenekon savcıları, soruşturmada ismi geçen 143 kişinin bankalardaki kiralık kasalarıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) aldıkları bilgiler sonrası dün ilk adımı attı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, listede ismi bulunan 143 kişinin kiralık kasasını açtırmaya başladı.Kasalarda bulunan değerli kağıt, mücevher ve nakit paralar tek tek tutanakla tespit ediliyor. Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından VERSO Araştırma Şirketi’nin sahibi Erhan Göksel’in kasası da dün avukatı ve eşinin gözetiminde açıldı.Soruşturmayı yürüten savcılar, önceki akşam İstanbul emniyeti aracılığıyla 5 il emniyet müdürlüğüne gizli talimat vererek çeşitli bankalardaki kiralık kasaların açtırılmasını istedi. Ankara polisi, listede ismi geçen 10’a yakın kişinin kiralık kasasını dün saat 10.00’dan itibaren açtırmaya başladı. Ekipler, ilk olarak Göksel’in Türkiye İş Bankası Güvenevler Şubesi’ndeki iki kiralık kasasını açtırdı.Saat 11.00 sıralarında bankaya gelen sivil polisler, yetkililerden 407 ve 409 numaralı kiralık kasaların açılmasını istedi.Banka yetkilileri, kasa anahtarlarının Göksel’in eşinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Güler Göksel şubeye çağrıldı. Ancak İstanbul’dan gelen yazıda, kasalardan birinin numarası hatalı olduğu için ikinci kez yazı istendi. Bu yüzden kasayı açacak ekip saatlerce bankada bekledi. İki kiralık kasa, Güler Göksel ve avukatı ile polislerin denetiminde açıldı. 407 numaları kiralık kasa boş çıkarken, 409 numaları kasada Göksel çiftine ait bazı taşınmazların tapuları çıktı.Tapular ile kasaların fotoğrafı çekilip tutanak tutuldu. Güler Göksel, her iki kasayı da 1998’de kiraladıklarını, sadece tapuları burada sakladıklarını belirtti.