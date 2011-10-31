-141,2 milyar liralık borç servisi ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Hazine gelecek yıl 141,2 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek. Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı gelişmeleri ve 2012 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programını açıkladı. Buna göre, Hazine, gelecek yıl 93,6 milyar lira anapara ve 47,6 milyar lira faiz olmak üzere toplam 141,2 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek. Borç servisinin 122 milyar lirasının iç borç, 19,1 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor. İç borç servisinin 105,5 milyar liralık kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 16,5 milyar liralık kısmı ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacak. Uluslararası sermaye piyasalarında yapılacak tahvil ihracına ek olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi yoluyla toplam 9,5 milyar lira dış finansman elde edilmesi hedefleniyor. Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme geliri, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek diğer finansman toplamının 29,8 milyar lira seviyesinde olması bekleniyor. Bu öngörüler doğrultusunda, 2012 yılında 101,9 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 83,5 olması öngörülüyor.