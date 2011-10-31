T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

141,2 milyar liralık borç servisi ANKARA (A.A)

31 Ekim 2011 18:43

-141,2 milyar liralık borç servisi ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Hazine gelecek yıl 141,2 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek. Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı gelişmeleri ve 2012 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programını açıkladı. Buna göre, Hazine, gelecek yıl 93,6 milyar lira anapara ve 47,6 milyar lira faiz olmak üzere toplam 141,2 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek. Borç servisinin 122 milyar lirasının iç borç, 19,1 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor. İç borç servisinin 105,5 milyar liralık kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 16,5 milyar liralık kısmı ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacak. Uluslararası sermaye piyasalarında yapılacak tahvil ihracına ek olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi yoluyla toplam 9,5 milyar lira dış finansman elde edilmesi hedefleniyor. Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme geliri, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek diğer finansman toplamının 29,8 milyar lira seviyesinde olması bekleniyor. Bu öngörüler doğrultusunda, 2012 yılında 101,9 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 83,5 olması öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24