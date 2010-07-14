T24 LogoT24 Logo
Gündem

14.07.2010

14 Temmuz 2010 17:14

—ŞIRNAK'TA BOMBA TUZAĞI SON ANDA FARK EDİLDİ CİZRE (A.A) - 14.07.2010 - Şırnak-Cizre kara yoluna PKK'lı teröristlerce döşenen bomba Mehmetçik tarafından fark edilerek imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolunun Kumçatı beldesi yakınlarında mayın taraması yapan Mehmetçik, yol kenarında PKK'lı teröristlerce döşenmiş bombalı tuzağı fark etti. Çevrede güvenlik önlemi alan Mehmetçik, yolu trafiğe kapattı. Bomba uzmanları tarafından PKK'lı teröristlerin döşediği bombalı tuzak imha edildi. Bombanın imha edilmesinden sonra Şırnak-Cizre kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24