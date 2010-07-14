—ŞIRNAK'TA BOMBA TUZAĞI SON ANDA FARK EDİLDİ CİZRE (A.A) - 14.07.2010 - Şırnak-Cizre kara yoluna PKK'lı teröristlerce döşenen bomba Mehmetçik tarafından fark edilerek imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolunun Kumçatı beldesi yakınlarında mayın taraması yapan Mehmetçik, yol kenarında PKK'lı teröristlerce döşenmiş bombalı tuzağı fark etti. Çevrede güvenlik önlemi alan Mehmetçik, yolu trafiğe kapattı. Bomba uzmanları tarafından PKK'lı teröristlerin döşediği bombalı tuzak imha edildi. Bombanın imha edilmesinden sonra Şırnak-Cizre kara yolu yeniden trafiğe açıldı.