140 milyon lira borcu olan belediyeye '650 bin liralık makam aracı' tepkisi

Düzce Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Keleş'in yaklaşık 650 bin TL değerinde makam aracı aldırması MHP ve CHP'nin tepkilerine neden oldu. MHP Düzce İl Başkanı Abdullah Danışmaz, Düzce Belediyesi'nin yaklaşık 140 milyon lira borcu olduğunu belirterek, "Düzce Belediyesi borç batağındayken, başkanın kendisine 650 bin TL civarında makam aracı alması burada yaşayan insanlara haksızlıktır" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş incelemelerde bulunmak üzere Çin'e giderken, bu sırada belediyeye bağlı Yerel Yönetimler Gaz, Pazarlama, İnşaat, Turizm, Nakliye, Reklamcılık Ticaret ve Sanayi A.Ş (YEYPAŞ) isimli şirketin Audi A8L model makam aracı alması tepkilere neden oldu.

Araç, belediyenin garajına çekilirken, MHP ve CHP yaklaşık 650 bin TL değerinde makam aracı alınmasına tepki gösterdiler. MHP Düzce İl Başkanı Abdullah Danışmaz, makam aracını YEYPAŞ'ın kredi kulanarak aldığını, aracı Düzce Belediyesi'ne kiraladığını söyledi.

Mutlu Yuca’nın DHA’daki haberine göre, Düzce Belediyesi'nin borç batağında olduğunu belirten Danışmaz, "Belediye başkanı belediyenin şirketi olan YEYPAŞ üzerinden kredi çekerek, firmaya 650 bin TL civarında Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı'nın kullandığı lüks aracı satın alarak, kendine kiralama yoluyla makam aracı yapmıştır. Düzce'de bu kadar yapılması gereken işler varken ve Düzce Belediyesi borç batağındayken, bunu belediye başkanı her defasında dile getirirken kendine özel olarak 650 bin TL civarında Audi A8 Long kasa aracı alması burada yaşayan insanlara haksızlık, saygısızlık ve züldür. Bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Tepkiler üzerine makam aracının belediyenin garajından alınarak, kendilerinin bilmediği bir yere götürüldüğünü ifade eden Danışmaz, "Aracı nereye sakladılar merak ediyoruz. Bunun Düzce halkına uygun bir davranış olmadığını tekrar dile getiriyorum. Düzce Belediyesi'nin yaklaşık 140 milyon TL borcu var. Bundan dolayı önünün kesildiğini ve maaş ödeyemediğini söylüyor. Kendi zevkini sefasını düşünüyor. Kurnazca davranarak torba yasadan önce 650 bin TL'lik aracı alarak kendine tahsis etmiştir" diye konuştu. CHP Gençlik Kolları yaptığı açıklamada, Keleş'in pahalı makam aracı alması nedeniyle kınayarak, şu soruları sordu:

-Neden bu kadar pahalı bir araç satın almak için ihtiyaç duydunuz?

-Asgari ücretin 850 TL olduğu ülkemizde bu kadar pahalı bir makam aracının alınmasının nedenleri nelerdir?

-Kendi personelinizin maaş ödemelerinde de pahalı makam aracı alırken ki gibi titizlik ve aynı hassasiyeti gösteriyor musunuz?

-Düzce Belediyesi'nin o kadar borcu bulunurken alınan bu araç sizce mantıklı mıdır?

Mehmet Keleş'in pazartesi günü görevine başlayacağı bildirilirken, belediye yetkilileri konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadılar.