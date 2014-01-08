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Dünya

140 kilo kokain yanlış adrese gitti

Almanya'da bir süpermarket zincirine gelen meyve kolilerinin içinden kokain çıktı

08 Ocak 2014 13:03

Almanya'nın başkenti Berlin'de süpermarketlere gelen meyve kaslarının içinden yaklaşık 6 milyon Euro değerinde 140 kilo kokain çıktı.

Ntvmsnbc.com sitesinin haberine göre, Almanya'da uyuşturucu çetelerini kızdıracak bir karışıklık yaşandı. Berlin'de bulunan 4 farklı süpermarkette, meyve kasalarının içinde saklı yaklaşık 140 kilo kokain bulundu. Polis ihbarın, kasalarda kokain bulan bir süpermarket sahibinden alındığını açıkladı.

Toptancılarlarla tek tek irtibatat geçerek 140 kilo kokaine ulaşan polis, uyuşturucu tacirlerinin adresleri karıştırdığını düşünüyor. Yetkililer 6 milyon Euro değerindeki uyuşturucunun Kolombiya'dan gönderildiğini belirtiyor.

Alman polisi, "Şu anda dünyanın bir noktasında çok sinirli birileri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 140 kilogram kokaini kaybettiler. Muhtemelen çete lojistik konusunda bir hata yaptı" açıklaması yapıldı.

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