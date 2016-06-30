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14 yıllık iktidar, 10 şehirde 27 bombalı saldırı, 456 ölüm, tek istifa yok!

10 Ekim 2015'te 103 kişinin öldüğü Ankara saldırısı en kanlı katliam oldu

30 Haziran 2016 01:06

Ali Aslangül

Türkiye, Haziran 2015'ten bu yana üst üste gelen terör saldırıları ile sarsılıyor. 14 yıllık AKP iktidarında bugüne kadar 10 farklı şehirde 27 bombalı saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda 456 kişi hayatını kaybederken, 2500'ün üzerinde vatandaş da yaralandı. Ancak güvenlik zafiyeti eleştirileri ile tepkilerin odağında olan hükümet yöneticilerinden ve istihbarat yetkililerinden tek bir kişi bile istifa etmedi.

Bu ölümlerin 290'ı son 1 yılda meydana gelen 15 saldırıda gerçekleşti. Çoğu canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılarda, IŞİD ve PKK aktör olarak sahneye çıkıyordu.

15 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da Neva Şalom Sinagog'unu hedef alan saldırıyla başlayan terör eylemlerine son olarak 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda üç canlı bombanın gerçekleştirdiği initihar saldırısı eklendi. Bu saldırılar arasında 10 Ekim 2015'te 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamı, Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemi olarak tarihe not düştü.

İşte infografik ile yıl yıl AKP'nin 14 yıllık iktidarında gerçekleşen bombalı saldırıların bilançosu:

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