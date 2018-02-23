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14 yıllık eşini, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Ferhat Y

23 Şubat 2018 23:49

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Ferhat Y. (40), birlikte mobilya atölyesi işlettiği 14 yıllık eşi Hatice Y.\'yi (37), aralarında para yüzünden çıkan tartışmanın sonunda, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kendisine engel olmak isteyen kuzeni ve bir çalışanını da bıçaklayan Ferhat Y., bileklerini keserek intihara kalkıştı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi 43\'üncü Cadde\'de bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Eşi Hatice ile birlikte işlettiği mobilya atölyesine gelen Ferhat Y., hesapları inceledi. Eşiyle para anlaşmazlığı yaşayan Ferhat Y. sinirlendi. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Ferhat Y., 14 yıllık hayat arkadaşını 4 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki S.Y.\'nin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Ferhat Y., kavgayı ayırmak isteyen amcasının oğlu Hamza Y. (33) ve çalışanı Erol S.\'yi (29) de bıçaklayarak atölyeden kaçtı. Yanına aldığı bıçakla aracına binen Ferhat Y., bileklerini keserek intihar etmek istedi.
Polis tarafından aranan Ferhat Y. otomobilini bırakarak yaralı şekilde merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi, Mete Caddesi üzerinde bir binanın kömürlüğüne girdi. Polis, önce otomobili, ardından kan izlerini takip ederek kömürlükteki Ferhat Y.\'yi buldu. Ferhat Y. ve diğer 2 yaralı, farklı ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Hatice Y.\'nin cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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