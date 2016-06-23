14 yılda 13 bin kadın erkek şiddetinden öldü!

CHP, AKP iktidarlarının görev yaptığı 2002 ile 2015 arasındaki 14 yılda yaşanan insan hakları ihlallerinin karnesini çıkardı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre, bu süre zarfında 38 bin 248 kişi doğal olmayan yollarla hayatını kaybetti. Ölenlerin 17 bin 57’si iş kazalarında vefat eden vatandaşlar, 13 bin 928’i ise erkek şiddetine uğrayan kadınlar. Bu süre zarfında 11 bin 227 kişi işkence görürken, 44 kişi nefret suçları kapsamındaki cinayetlerin kurbanı oldu.

Yarına Bakış'tan Habib Güler'in haberine göre, CHP’li Tanrıkulu, hazırladığı raporda insan hakları ihlallerine ayrıntılarıyla yer verdi. Rakamlarda ‘en az’ ifadesi not düşülerek, kayda girmeyen birçok olay olduğuna da işaret edildi. Buna göre, 2015’te tespit edilebilen yaşam hakkı ihlali 847, erkek şiddeti sonucu yaşam hakkı ihlal edilen kadın sayısı ise 281. Cezaevlerinde yaşanan olaylar ve ihmaller sonucu 227 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 671 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 2015 yılında sözlü ya da yazılı olarak ifade edilen görüşler, kitap, gazete, dergi gibi yayınlar nedeniyle açılan dava sayısına ilişkin net bir veriye ulaşılamadı. Yıl içinde 8 gazeteci, yaptığı haberler nedeniyle tutuklandı.

Raporda, son yıllarda insan hakları ihlallerinde ciddi artışlar olduğuna dikkat çekilirken, 2013 yılında bin 38 kadının erkek şiddeti, 7 kişinin ise nefret suçları sonucu öldüğü belirtildi. 346 kişi ise cezaevlerinde hayatını kaybetti. 228 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kalırken, gazetecilere 231 dava açıldı, 9 gazeteci tutuklandı. 2014’te 266 kadın, erkek şiddeti sonucu öldü. 4 kişi nefret cinayeti, 45 kişi ise cezaevinde hayatını kaybetti. Yıl içinde bin 39 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 103 gazeteciye dava açıldı, 2 gazeteci tutuklandı. Geçen yıl ise 281 kadın erkek şiddetinden, 227 kişi ise cezaevlerinde öldü. İşkence ve kötü muamele rekor düzeyde artarak 5 bin 671’e ulaştı.