14 yıl sonra 252 askerin ismi soruşturma dosyasında

20 cezaevinde eş zamanlı yapılan ve ikisi asker 30 kişinin ölümü ile sonuçlanan "Hayata Dönüş" operasyonu soruşturmasında 14 yıl sonra 252 askerin daha ifadesi alınmaya başlandı.

Operasyona katılan ve müdahale timi olarak görev yaptıkları öne sürülen dönemin Ankara Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na mensup 252 askerin ismi soruşturma dosyasına girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda askerlerin ifadesi alınmaya başlandı.

İfadesi alınan askerlerin büyük bir bölümünün göreve devam ettiği, bir kısmının emekli olduğu, bir kısmının ise ilişiğinin kesildiği belirtildi.

"Hayata Dönüş" operasyonu davasının duruşması yarın Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

19 Aralık 2000'de F tipi cezaevlerindeki koşulları protesto etmek için yapılan ölüm orucu ve açlık grevini sonlandırmak için 20 cezaevinde operasyon düzenlenmiş ve 30 kişi hayatını kaybetmişti.