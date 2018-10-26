14 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, pazarda yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te 12 ayrı suçtan aranan, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A. adlı kadın, semt pazarında yakalandı.

İlçede dün kurulan Perşembe Pazarı\'nda uygulama yapan Yunus timleri, şüphe üzerine Ç.A. adlı kadının kimliğini kontrol etti. Yapılan kimlik sorgusunda Ç.A.\'nın 2011 yılından bu yana başta hırsızlık olmak üzere 12 ayrı suçtan arandığı, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ile 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ç.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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