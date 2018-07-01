T24 LogoT24 Logo
Gündem

14 yaşındaki Yusuf, Dicle Nehri'nde boğuldu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, serinlemek için 2 arkadaşıyla Dicle Nehri'ne giren 14 yaşındaki Yusuf Akın, boğuldu

01 Temmuz 2018 21:36

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, serinlemek için 2 arkadaşıyla Dicle Nehri\'ne giren 14 yaşındaki Yusuf Akın, boğuldu.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen Yusuf Akın, arkadaşları R.B., ve E.B. ile birlikte bugün öğlen saatlerinde Silvan yolu yakınlarından geçen Dicle Nehri\'ne girdi. Bir süre nehrin kenarında yüzen arkadaşlar, suyun akışına kapıldı. Yüzerek kurtulan R.B. ve E.B., daha sonra durumu çevredekilere bildirdi. Çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerine durumu bildirdi. Nehirde, aramaları yoğunlaştıran ekipler, Yusuf Akın\'ın cansız bedenine ulaştı. Akın\'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak EMEKDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRDicle NehriYusuf AkınHavaSilvanBirYüzerekKısaDiyarbakır Büyükşehir BelediyesiDaire Başkanlığı Sualtı AramaKurtarmaNehirdeAkınDiyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24